Programa estival
Jacobi Ceballos destaca el papel de los campamentos urbanos en el verano de Cáceres: "Es un recurso para la conciliación"
La concejala de Servicios Sociales destaca la experiencia positiva y la tranquilidad que el programa brinda a las familias cacereñas.
Inés Cadenas Poblador
Seis centenares de niños y niñas llenarán este verano los pabellones de Juan Serrano Macayo, San Jorge y Moctezuma, gracias a una nueva edición de los Campamentos Urbanos de Verano que organiza el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), una iniciativa que busca facilitar la conciliación de las familias cacereñas durante las vacaciones escolares sin renunciar al ocio educativo.
El programa se desarrolla durante los meses de julio y agosto y ofrece a los menores una amplia programación de actividades adaptadas a cada edad. Destacan talleres creativos, deportes, juegos de agua, actividades medioambientales y dinámicas de grupo orientadas a fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y los hábitos de vida saludables.
La concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, ha visitado este jueves el campamento instalado en el pabellón San Jorge, donde ha compartido parte de la jornada con los participantes y ha agradecido la implicación de monitores, equipos técnicos del IMAS y entidades colaboradoras. Ha destacado que el programa ofrece “una experiencia positiva para los niños y, al mismo tiempo, una tranquilidad para sus familias”.
Más allá de su función como recurso de conciliación, el Ayuntamiento defiende el carácter educativo de estos campamentos. Según ha señalado Ceballos, las actividades forman “un espacio educativo, de convivencia y de crecimiento personal. Además, aprenden a trabajar en equipo, a respetarse, a convivir con otros niños y niñas y a adquirir hábitos saludables mientras disfrutan de sus vacaciones”.
Actividades para todos los niños
El programa también incorpora medidas destinadas a favorecer la inclusión y garantizar que el mayor número posible de menores puedan participar en igualdad de oportunidades. La concejala ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá impulsando políticas sociales orientadas a apoyar a las familias y favorecer la conciliación, convencida de que ofrecer alternativas educativas y de ocio durante el verano contribuye a construir una ciudad más cohesionada, igualitaria y con mayores oportunidades para todos.
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