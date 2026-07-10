El jazz mestizo de Extremadura y Perú llega a la Plaza de San Jorge de Cáceres esta noche

La Plaza de San Jorge de Cáceres acoge esta noche, a partir de las 21.30 horas, un concierto de jazz mestizo que reunirá a la formación extremeña Meninos Das Laranjas: Meninos Das Laranjazz y al pianista, compositor y cantante peruano José Luis Madueño. La actuación, con entrada libre, forma parte del programa Extremestiza, impulsado por el Ayuntamiento de Cáceres y la Fundación Extremeña de la Cultura.

El Concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es "propiciar el conocimiento musical mutuo, tender puentes sonoros y musicales que sigan estrechando y fortaleciendo la relación de Extremadura y de Cáceres con países Hispanoamericanos, en este caso con Perú".

Qué va a sonar

La cita propone un recorrido por diferentes estilos y tradiciones musicales a ambos lados del Atlántico. El grupo extremeño ofrecerá un repertorio inspirado en los sonidos de Brasil, Cabo Verde y Angola, fusionados con las raíces musicales del oeste peninsular, mientras que José Luis Madueño interpretará composiciones propias y obras emblemáticas de la música peruana, con influencias de jazz y de la música clásica europea.

Uno de los momentos más destacados de la velada llegará con la actuación conjunta de ambos artistas, que compartirán escenario para interpretar varias piezas en las que confluyen las tradiciones musicales de Extremadura y Perú.