La jura de bandera deja sin plazas los apartamentos turísticos de Cáceres y desplaza a familiares hasta Trujillo y Mérida

La jura de bandera que tendrá lugar este sábado en el acuartelamiento de Santa Ana vuelve a confirmar el peso del Cefot en la actividad turística de Cáceres. Los apartamentos turísticos afrontan el fin de semana con el lleno técnico prácticamente asegurado, impulsados por la llegada de familiares de los más de 1.600 militares que participarán en una de las citas más multitudinarias del calendario militar.

El presidente de Aptuex, Javier Gutiérrez, sitúa la ocupación en la ciudad prácticamente en el 100% y asegura que las cancelaciones puntuales de última hora no han rebajado la presión sobre la oferta, ya que "esos pocos huecos se han vuelto a ocupar rápidamente" ante la elevada demanda.

Reservas anticipadas

El efecto se ha extendido más allá de la capital. Gutiérrez explica que la falta de plazas ha llevado a los asistentes a buscar cama en municipios cercanos y en otros puntos de la provincia. "Hay muchas personas que han tenido que salir a pueblos limítrofes, así como a Trujillo o Mérida, porque no ha habido forma de alojarlas aquí", señala.

La presión actual se explica, en parte, por la rapidez con la que se movieron las reservas. El alojamiento empezó a cerrarse con más de tres meses de antelación, coincidiendo con el anuncio de la fecha, y muchas familias reaccionaron con rapidez para asegurarse plaza y evitar tarifas más altas a medida que se acercaba el fin de semana. "La gente va aprendiendo con los años y ya sabe que coger habitación con bastante tiempo permite encontrar mejores condiciones y precios más económicos", apunta.

Entre 100 y 120 euros

Ese adelanto también ha ayudado a moderar el coste de la estancia. Para este fin de semana, Gutiérrez indica que las tarifas se sitúan entre los 100 y los 120 euros por noche, una horquilla que ronda el 20% por encima de la media habitual a lo largo del año.

La mayoría de las reservas, sostiene, procede de familiares y allegados de los militares, que llegan a la ciudad con la jura como motivo principal. Aun así, muchos aprovechan el desplazamiento para pasear por el casco histórico, comer en restaurantes y consumir en comercios y establecimientos de ocio.

Javier Gutiérrez, presidente de Aptuex. / Carlos Gil

Respiro estival

Para los propietarios, este repunte supone un alivio en un mes especialmente flojo. "Esto es lo que nos va a salvar el mes de julio", afirma el presidente de Aptuex, que advierte de que la temporada estival sigue siendo una de las más débiles para el turismo en la capital cacereña.

Gutiérrez considera que el movimiento generado estos días puede compararse al de grandes citas como Womad, Horteralia o Extremúsika. La diferencia está en que esta vez el tirón no nace de un festival, sino de una convocatoria militar que moviliza a cientos de personas y vuelve a situar al Cefot como uno de los grandes activos económicos de Cáceres.

Aun así, el representante del sector insiste en que la ciudad no puede depender solo de citas puntuales para sostener la actividad durante los meses de verano. Por ello reclama una programación estival más ambiciosa, con propuestas capaces de atraer visitantes en los meses de más calor y de ofrecer alternativas durante el día y la tarde-noche, aunque lamenta que las instituciones locales "sigan sin apostar por ello".