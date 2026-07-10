Naiara revive su noche de amor por Cáceres con una veintena de imágenes: "Gracias, gracias, gracias"

"Cáceres, qué noche tan increíble. Gracias, gracias, gracias". Con estas palabras y cinco corazones, Naiara ha agradecido en su perfil de Instagram la acogida recibida en la capital cacereña durante el estreno nacional de LOS40 Summer Live 2026 este jueves. La publicación funciona como un pequeño diario visual de su paso por la ciudad. La cantante no se ha limitado a seleccionar las imágenes más espectaculares de su actuación. También ha abierto una ventana a todo lo que rodeó el concierto: los preparativos, las esperas, los encuentros y esos momentos cotidianos que quedan fuera del escenario.

En total, la artista ha reunido alrededor de una veintena de fotografías y vídeos. En ellos aparece cantando ante el público de la Plaza Mayor, posando con seguidores, acompañada por amigos y junto a miembros de la organización del evento. El carrusel combina la intensidad del directo con imágenes mucho más espontáneas. Naiara aparece en un baño, dentro de un ascensor, mostrando sus gafas y luciendo unos parches para el contorno de los ojos antes o después de subir al escenario.

Ese contraste entre la artista frente a miles de personas y la joven que se prepara entre bastidores da personalidad a la publicación. No es únicamente la colección de fotografías oficiales de un concierto, sino el relato de cómo vivió ella una noche especialmente importante para Cáceres y también para la propia gira. Entre las imágenes hay encuentros con seguidores que pudieron acercarse a la cantante, fotografías con personas de su entorno y escenas junto al equipo encargado de poner en marcha la primera parada del recorrido nacional de LOS40.

La gira comenzó el 9 de julio en la Plaza Mayor cacereña y prevé visitar 22 localidades españolas durante julio y agosto. La apertura reunió a más de 7.000 asistentes, según el balance publicado por la organización. Uno de los detalles más reconocibles de la galería de imágenes es la bandera de España desplegada en el balcón del Ayuntamiento de Cáceres. Su presencia dentro de la selección de Naiara encaja con la identidad visual y artística de su nuevo proyecto, 'La Española', que es el primer proyecto discográfico de la artista aragonesa y plantea una mezcla de sonidos contemporáneos con referencias al folclore y a grandes figuras de la música nacional. El trabajo incluye siete canciones y combina pop, flamenco, electrónica y rap, además de homenajes a artistas como Rocío Jurado, Las Grecas o Mocedades. Naiara también muestra en las fotografías uno de sus tatuajes, la palabra "amor", otro detalle personal dentro de una publicación construida a partir de símbolos, primeros planos y escenas de una noche de verano.

Una actuación ante más de 7.000 personas

La presencia de Naiara era uno de los principales reclamos del cartel inaugural de LOS40 Summer Live. Junto a ella actuaron Walls, Bombai, Enol, Lola Tuduri, Chema Rivas y Pikete, en una velada que comenzó a las 22.00 horas con la participación de los DJ Óscar Martínez y Karin Herrero.

Durante su turno, la cantante presentó un repertorio marcado por la fuerza vocal y por la nueva identidad artística desarrollada en La Española. La crónica de LOS40 destaca que cerró su actuación con "Nana + ZGZ", antes de que el concierto continuara hasta el turno final de Walls.

Para Naiara, la cita cacereña supuso una nueva parada dentro de una etapa de consolidación iniciada después de ganar Operación Triunfo 2023. Durante los últimos meses ha centrado su carrera en un proyecto que busca unir sus raíces, la canción española y los códigos del pop actual.

Naiara ha convertido su paso por Cáceres en una declaración de cariño a la ciudad. Tras actuar ante más de 7.000 personas en el arranque de LOS40 Summer Live, la cantante ha compartido una veintena de imágenes de una noche que no quiere olvidar

Cáceres, punto de partida del verano

La publicación prolonga en las redes sociales el impacto de una noche que convirtió la Plaza Mayor en el primer gran escenario de la gira. Cáceres no fue una parada más en el calendario: fue la ciudad elegida para poner en marcha un recorrido gratuito que llevará la música de LOS40 por buena parte de España.

Las imágenes compartidas por la cantante refuerzan también la proyección exterior de la capital cacereña. El escenario monumental, el balcón del ayuntamiento, el público y los encuentros con los seguidores forman parte ahora del álbum personal con el que Naiara ha querido recordar el estreno.

La frase que abre la publicación concentra el tono de todo el carrusel. No hay un discurso largo ni una sucesión de agradecimientos institucionales. Solo una noche que la cantante califica como "increíble", tres gracias consecutivos y cinco corazones para una ciudad que respondió llenando su plaza.