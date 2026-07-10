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La obra de Camino Llano en Cáceres se prolongará hasta octubre y ese mes empezará en Colón

El ayuntamiento enmarca los trabajos en un plan para renovar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad con una inversión global que roza los 8 millones de euros

Acceso cortado en Camino Llano, donde se ejecutan los trabajos sobre el colector.

Acceso cortado en Camino Llano, donde se ejecutan los trabajos sobre el colector. / El Periódico

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Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Las obras de saneamiento y abastecimiento de Camino Llano avanzan con la previsión de alcanzar la confluencia con la calle Colón "durante el próximo mes de octubre". Así lo recoge el informe remitido por el Ayuntamiento de Cáceres, que enmarca esta actuación dentro de un plan más amplio para renovar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

El consistorio subraya que la intervención forma parte del "mayor esfuerzo inversor" realizado en los últimos años en esta materia, con un montante global que roza los 8 millones de euros. Solo en 2025, la inversión ejecutada ascendió a 4,5 millones.

El horizonte de octubre, cuando está previsto que la obra alcance Colón, marca el siguiente hito de una actuación que todavía mantendrá afecciones en la zona durante los próximos meses. Hasta entonces, los trabajos continuarán avanzando por fases y se mantendrán las medidas de coordinación con vecinos y establecimientos para reducir su impacto en la movilidad, los accesos y la actividad comercial.

La calle Colón, afectada por el cambio de sentido de circulación debido a las obras de Camino Llano.

La calle Colón, afectada por el cambio de sentido de circulación debido a las obras de Camino Llano. / El Periódico

Bajo el asfalto

Desde el gobierno local insisten en que este tipo de obras de gran envergadura, a pesar de que generan molestias mientras se ejecutan, forman parte de las inversiones que sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad. No se trata de actuaciones visibles una vez finalizadas, porque quedan bajo el pavimento, pero sí de intervenciones que buscan reforzar servicios básicos y evitar que el deterioro de las redes termine provocando problemas mayores.

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Una vez cerradas las zanjas y repuesta la calle, su impacto se medirá en la fiabilidad del servicio, en la reducción de incidencias y en la capacidad de Cáceres para disponer de infraestructuras preparadas para los próximos años.

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