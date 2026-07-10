Seis empresas de la provincia de Cáceres dan un paso al frente en la transformación digital con AMPLIA

Detrás de la transformación digital hay algo mucho más importante que la tecnología: hay empresas dispuestas a aprender, a cuestionar la forma en la que siempre han trabajado y a buscar nuevas oportunidades para seguir siendo competitivas.

Ese ha sido el denominador común de las seis empresas de la provincia de Cáceres que esta semana han culminado su participación en AMPLIA, el programa impulsado por la Junta de Extremadura enmarcado en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, que prioriza que la adopción de tecnologías avanzadas llegue también a las pymes, con independencia de su tamaño o ubicación.

Bxmart, Gefiscal, Orencio Hoyo, Agrupación Valle del Jerte, Finance Intelligence y Serplase han representado a la provincia cacereña en una iniciativa que ha reunido a doce pymes de toda la región y que ha concluido con un acto celebrado en Mérida, presidido por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría y el secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado.

Esta primera edición finaliza con la gran satisfacción del trabajo desarrollado durante por las empresas participantes. Procedentes de sectores muy distintos —desde los servicios profesionales hasta la industria o el ámbito agroalimentario— todas han compartido un mismo objetivo: incorporar la innovación a su actividad diaria de una forma práctica y útil.

La apuesta de las empresas de la provincia cacereña

Uno de los aspectos más destacados de esta edición de AMPLIA ha sido el compromiso mostrado por las empresas participantes de la provincia de Cáceres. A lo largo del programa su actividad diaria se ha compaginado con sesiones de trabajo, formación especializada y asesoramiento personalizado para analizar sus procesos internos e identificar oportunidades reales de mejora, en el marco de este programa de la Junta de Extremadura.

Así, cada empresa ha desarrollado un itinerario adaptado a sus necesidades, implantando soluciones que les permitirán reducir tiempos, optimizar recursos, reforzar la seguridad de la información y mejorar su capacidad de respuesta ante clientes y proveedores.

Entre las empresas participantes destaca BXmart, perteneciente al Grupo Incalexa, que ha experimentado una clara mejora en la eficiencia de su departamento de licitaciones y en la implementación de herramientas tecnológicas que han impulsado su competitividad.

El acompañamiento de las Cámaras de Comercio

En este proceso, las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz han desempeñado un papel fundamental como entidades colaboradoras del programa, acompañando a las empresas de ambos territorios desde el inicio de la iniciativa. La confianza depositada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha sido clave para que ambas Cámaras potencien su actuación en la transformación digital de las empresas de la región.

En este sentido, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, destaca la alianza entre Junta esta institución y las Cámaras de Comercio para sacar adelante iniciativas que favorezcan el impulso digital de las pymes para seguir escribiendo el futuro de la región.

Guillermo Santamaría, consejero de Economía. / EL PERIÓDICO

Guillermo Santamaría: “Digitalizar no es solo incorporar tecnología: es ganar competitividad, abrir mercado y crear empleo de calidad en Extremadura”

¿Qué balance hace de los resultados obtenidos en esta primera edición de AMPLIA y qué aprendizajes deja para futuras iniciativas?

El balance es muy positivo, los participantes han descubierto el potencial espectacular de la transformación digital para sus empresas, porque no hablamos de tecnología en abstracto, sino de doce empresas que han trabajado sobre retos reales de su actividad. Todas han decidido seguir avanzando, nueve ya están destinando recursos propios a IA o automatización y la satisfacción media ha sido de 9,3 sobre 10. El principal aprendizaje es que la transformación funciona cuando se adapta a la realidad de cada empresa. No se trata de imponer una herramienta, sino de acompañar, generar confianza y construir capacidad dentro de los equipos.

¿Habrá una segunda edición de esta iniciativa?

Sí. A finales de este año pondremos en marcha una nueva edición de AMPLIA, con especial atención a la transformación digital de pymes y autónomos. Queremos extender esta experiencia a más empresas extremeñas y seguir demostrando que la inteligencia artificial y la automatización están al alcance de cualquier negocio. La primera edición nos confirma que existe interés, talento y ambición en nuestro tejido empresarial. Ahora toca ampliar ese camino y convertir estos casos en referencia para muchas otras empresas.

¿Qué valoración hace del compromiso mostrado por estas empresas durante el programa?

Ha sido un compromiso extraordinario. Participar en un programa como AMPLIA exige tiempo, apertura y voluntad de revisar procesos que, en muchos casos, llevan años funcionando de una determinada manera. Las empresas han compartido sus retos, han implicado a sus equipos y se han atrevido a experimentar. Ese compromiso explica que los pilotos desarrollados respondan a necesidades concretas y que todas las participantes quieran continuar avanzando. Son un ejemplo de la Extremadura empresarial que no espera el futuro, sino que decide construirlo.

¿Qué importancia tiene este tipo de alianzas para acercar la innovación al tejido empresarial?

Son fundamentales. La Junta aporta la visión estratégica, los recursos y el impulso público; las Cámaras aportan cercanía, conocimiento directo de las empresas y una capacidad muy valiosa para acompañarlas. Esta colaboración permite que la innovación deje de ser un concepto lejano y se traduzca en soluciones útiles para el día a día de cada negocio. AMPLIA demuestra que cuando instituciones y empresas trabajan en la misma dirección, la transformación digital llega más lejos y genera resultados más sólidos.

¿Qué nuevas líneas de actuación está impulsando la Junta para seguir acompañando a las empresas en su transformación digital?

Desde 2024 hemos movilizado más de 20 millones de euros para apoyar la digitalización empresarial en ámbitos como inteligencia artificial, industria, comercio y servicios, conectividad, talento, emprendimiento y modernización de procesos. Seguiremos reforzando programas que combinen financiación, acompañamiento experto y aplicación práctica de tecnología. Además, queremos que este esfuerzo vaya acompañado de una Administración más sencilla y ágil para las empresas. Digitalizar no es solo incorporar tecnología: es ganar competitividad, abrir mercado y crear empleo de calidad en Extremadura.

Ricardo Vivas. Marketing Manager de Bxmart, empresa del Grupo Incalexa. / EL PERIÓDICO

Testimonio de BXmart tras su participación en AMPLIA

Ricardo Vivas. Marketing Manager de Bxmart, empresa del Grupo Incalexa: "Valoramos positivamente nuestra participación en el programa AMPLIA porque, entre otras cosas, nos ha permitido aumentar la eficiencia operativa del departamento de licitaciones, cuestión importante y necesaria para dedicar tiempo a otras actuaciones de amplio valor añadido a la empresa. Otro de los aspectos que más valoramos ha sido el acompañamiento recibido durante todo el proceso. No se trataba únicamente de descubrir nuevas tecnologías, sino de comprender cómo integrarlas de forma estratégica en la actividad de la empresa y hacerlo con las máximas garantías en materia de ciberseguridad. Ha sido un gran acierto formar parte de AMPLIA. Esperamos que haya más ediciones para seguir mejorando en productividad, eficiencia y optimización de tiempo".

Mirando al futuro

La clausura de AMPLIA no marca el final de un proyecto, sino el comienzo de una nueva etapa para las empresas participantes que, en estos meses, han demostrado que la innovación no depende del tamaño de una organización, sino de su capacidad para adaptarse, aprender y evolucionar.