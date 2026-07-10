Tit y Abeida, dos de los niños saharauis que este año disfrutan el verano en Cáceres: "Nos gusta mucho la piscina"

Hace apenas unos días, los primeros niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' aterrizaban en España y eran recibidos por sus familias de acogida. Este viernes, muchos de ellos han vivido además uno de los actos más simbólicos de su estancia en la provincia: una visita a la Diputación de Cáceres, donde han sido recibidos junto a las familias que los acompañan este verano en una cita institucional que vuelve a poner rostro a uno de los proyectos solidarios más consolidados de Extremadura.

El acto sirvió para dar la bienvenida oficial a los menores saharauis y agradecer el esfuerzo de las familias de acogida, que durante casi dos meses les abrirán las puertas de sus casas.

La jornada se enmarca en el calendario de recepciones institucionales que cada año se celebra también con la Diputación de Badajoz y con la Junta de Extremadura, dentro de un programa que no solo ofrece a los niños un respiro lejos del desierto, sino que también refuerza los lazos entre el pueblo saharaui y la sociedad extremeña.

Una recepción con valor institucional y humano

Durante el encuentro, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, trasladó a los niños y a sus familias que para la institución provincial era "un auténtico honor" volver a recibirlos un año más.

En su intervención, puso el acento en el valor que tiene para los menores alejarse temporalmente de su hogar y de sus familias biológicas para convivir aquí con otras madres y padres que, según destacó, "los quieren y los cuidan con enorme implicación".

Galería | Los niños saharauis de Vacaciones en Paz llegan a Extremadura / Cedida

Morales quiso agradecer de forma expresa tanto la presencia de los niños como el compromiso de las familias de acogida, y defendió que la Diputación no solo colabora para que el programa sea posible durante el verano, sino que mantiene además una "posición de respaldo firme· a la causa del pueblo saharaui.

En ese sentido, sostuvo que "el Sahara debe tener los mismos derechos que cualquier otro pueblo" y subrayó que "no es aceptable que desde ningún lugar del mundo se impulse una política de marginación" hacia quienes tienen derecho a la justicia, a la dignidad y a un Estado propio. También destacó el valor inmenso que tiene que en la provincia haya familias dispuestas a implicarse en un proyecto humanitario de este alcance.

Casi 200 menores y decenas de familias extremeñas

El delegado en Extremadura del Frente Polisario, Allali, explicó que esta visita forma parte de las recepciones oficiales que se organizan cada verano para dar la bienvenida a los menores y a las familias que participan en el programa. Según detalló, este año han llegado a Extremadura cerca de 200 niños, acogidos por otras tantas familias.

El primer grupo, formado por unos 130 menores, llegó el día 3 de julio, mientras que el segundo arribó cuatro días después. Todos ellos permanecerán en la región casi dos meses, con regresos previstos a finales de agosto y principios de septiembre. Allali recordó además que el programa comenzó en 1992 en Extremadura y que, desde entonces, ha ido dejando una huella profunda de recuerdos, afectos y vínculos entre familias saharauis y extremeñas.

A su juicio, 'Vacaciones en Paz' no solo se diseñó para ofrecer atención sanitaria, alimentación adecuada o descanso, sino también para "estrechar relaciones entre dos pueblos con una historia compartida", en la que el castellano sigue manteniendo un papel importante como segunda lengua en los campamentos.

El delegado subrayó que para los niños "la experiencia supone descubrir realidades completamente nuevas": ciudades, supermercados, playas, piscinas, sistemas de pago o pequeños gestos cotidianos que en los campamentos no forman parte de su vida diaria. Ese contacto con otro mundo, explicó, "amplía sus horizontes" y les permite disfrutar de cosas que ni ellos ni muchas veces sus propias familias han podido conocer.

El punto de vista de las familias

Una de las familias que participa en el programa explicó durante la visita que los menores saharauis "destacan por su educación, sensibilidad y capacidad de adaptación". En su caso, relató que este año repiten experiencia y que la diferencia respecto al primero se nota enseguida, porque el niño ya confía en ellos y "todo resulta más fácil".

También señaló que "los primeros días suelen ser los más delicados", especialmente para quienes llegan por primera vez, ya que echan de menos a sus padres y tienen que adaptarse a un país, unas costumbres y unos horarios completamente distintos.

Aun así, insistió en que "la evolución suele ser muy positiva" y que muchos niños agradecen especialmente sentirse durante unas semanas "en el centro de todos los cuidados", algo que valoran mucho porque en los campamentos suelen convivir con muchos hermanos y en un contexto mucho más duro.

Piscina, feria y una mochila de bienvenida

Durante el acto, dos de los menores se animaron incluso a tomar la palabra. Tit, que pasa el verano con una familia de Berzocana, agradeció el apoyo de la Diputación al programa y explicó que una de las cosas que más le gusta de estar aquí es "poder disfrutar de la piscina", aunque añadió entre risas que también le toca estudiar.

En esa misma línea se expresó Abeida, acogida por una familia de Malpartida de Plasencia, que aseguró que ella también disfruta mucho bañándose y que además ha podido vivir estos días la feria de la localidad.

Como recuerdo de la visita, la Diputación de Cáceres entregó a los niños una mochila con varios regalos, entre ellos una libreta, lápices y una pulsera, en un gesto sencillo pero muy simbólico dentro de una jornada cargada de calidez.

Porque si algo deja claro cada edición de 'Vacaciones en Paz' es que hay proyectos que van mucho más allá de la ayuda puntual. Durante unas semanas, estos niños cambian el polvo del desierto por el agua de una piscina, el calor insoportable por una casa que los acoge y la distancia por una red de afecto que no entiende de fronteras.