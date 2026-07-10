Vandalismo e indignación en Cáceres el Viejo: dos coches calcinados de madrugada en poco más de dos horas

La sucesión de dos incendios de vehículos ha provocado preocupación e indignación en Cáceres el Viejo. Los fuegos se produjeron en puntos distintos del barrio, pero con apenas unas horas de diferencia, y obligaron a intervenir en dos ocasiones a los servicios de emergencia.

El primer aviso se recibió a las 03.40 horas desde la calle Alimoche, donde un vehículo estaba siendo alcanzado por las llamas. Hasta el lugar se desplazó una dotación del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, integrada por cuatro efectivos.

Los bomberos trabajaron para controlar el fuego, aunque el vehículo terminó calcinado. Agentes de la Policía Local también se desplazaron hasta la zona para atender la incidencia y colaborar en el operativo.

Imagen de uno de los coches. / Cedida a El Periódico

Algo más de dos horas después, en torno a las 06.00 horas, los servicios de emergencia recibieron un segundo aviso. En esta ocasión, el incendio afectaba a otro vehículo estacionado en la calle Los Tomillos, también dentro del entorno de Cáceres el Viejo.

Una nueva dotación, compuesta igualmente por cuatro efectivos, acudió para sofocar las llamas. El segundo turismo también sufrió daños de gran consideración y quedó calcinado.

Las dos intervenciones se desarrollaron durante una madrugada especialmente agitada en el barrio. La proximidad temporal de los incendios ha abierto la posibilidad de que ambos episodios estén relacionados, aunque este extremo deberá ser determinado por la investigación.

Indicios de un posible origen intencionado

Las primeras informaciones apuntan a que los fuegos podrían haber sido provocados. Se trata, por el momento, de una hipótesis sin confirmar, ya que todavía no se ha comunicado una conclusión definitiva sobre el origen de las llamas ni sobre la identidad de sus posibles responsables.

Captura de un video de uno de los coches que salió ardiendo. / Cedida a El Periódico

También permanece por esclarecer si los dos vehículos fueron atacados por las mismas personas o si se trata de episodios independientes. La cercanía horaria y geográfica constituye uno de los elementos que deberán analizarse para reconstruir lo sucedido.

La investigación continúa abierta y deberá determinar, entre otras cuestiones, cómo comenzaron los incendios, si se empleó algún elemento acelerante y si existen imágenes o testimonios que permitan identificar a los autores.

Dos vehículos han quedado calcinados durante la madrugada en las calles Alimoche y Los Tomillos, en Cáceres el Viejo. Los incendios, separados por algo más de dos horas, presentan indicios de haber sido provocados, aunque la investigación continúa abierta

Golpes a papeleras antes de los fuegos

Vecinos del barrio han indicado que, antes de los incendios, varias personas habrían estado golpeando papeleras y otros elementos del mobiliario urbano. Según esos testimonios, los mismos individuos podrían haber terminado prendiendo fuego a los vehículos.

Estas manifestaciones forman parte de la información recabada en el entorno, pero no existe por ahora una confirmación oficial que permita atribuir la autoría a una persona o grupo determinado.

Los relatos vecinales deberán contrastarse con las diligencias policiales, las posibles grabaciones de cámaras situadas en las inmediaciones y los datos obtenidos durante las inspecciones de los vehículos afectados.

La posible relación con el concierto

Una de las hipótesis que circula entre los residentes apunta a que los presuntos autores podrían ser jóvenes que regresaban del concierto celebrado durante la noche de este viernes en la Plaza Mayor de Cáceres.

Otra instantánea de lo que queda del vehículo. / Cedida a El Periódico

Este vínculo, sin embargo, no está confirmado. La coincidencia temporal entre la finalización del evento y los incendios no permite establecer por sí sola una relación entre ambos hechos ni señalar a los asistentes al concierto.

La investigación deberá aclarar los desplazamientos realizados durante esas horas y comprobar si los testimonios vecinales coinciden con otras pruebas. Hasta entonces, cualquier atribución sobre la procedencia o la identidad de los responsables debe mantenerse en el terreno de la presunción.

Indignación en Cáceres el Viejo

Los testimonios recogidos describen una mañana marcada por la indignación vecinal. La aparición de dos coches calcinados en una misma madrugada se ha convertido en el principal asunto de conversación en las calles afectadas.

La inquietud se concentra especialmente en la posibilidad de que se trate de una actuación deliberada y repetida. Los residentes esperan que las pesquisas permitan aclarar cuanto antes si ambos incendios están conectados y quién se encuentra detrás de ellos.

Por el momento, las certezas se limitan a la existencia de dos vehículos calcinados, las dos intervenciones realizadas por los bomberos y el desplazamiento de agentes de la Policía Local. La autoría y la posible relación con el concierto continúan sin confirmarse.