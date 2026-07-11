Más de 1.500 alumnos del Cefot protagonizan este sábado la jura de bandera en Cáceres

Cáceres volverá a mirar este sábado hacia Santa Ana. La jura de bandera reunirá a más de 1.500 aspirantes en una ceremonia solemne, cargada de significado para quienes culminan esta primera etapa de su formación y también para una ciudad que convive desde hace décadas con la actividad del Cefot.

El acto comenzará a las 9.00 horas en el acuartelamiento, donde los alumnos del Centro de Formación de Tropa número 1 cursan desde el pasado 4 de mayo la fase de Formación Militar General. Todos ellos pertenecen al primer ciclo de 2026 y afrontarán este fin de semana uno de los momentos más simbólicos de su paso por las instalaciones militares cacereñas.

La ceremonia estará presidida por el general Juan Manuel Salom Herrera, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. También contará con la presencia del coronel director del Cefot número 1 y comandante militar de la provincia de Cáceres, Álvaro Kromer Espejo, junto a representantes institucionales, mandos militares y familiares de los aspirantes.

Alumnos del Centro de Formación de Tropa número 1 durante una jura de bandera. / Carlos Gil

La jornada llega, además, tras una semana marcada por las altas temperaturas. Aunque se espera que los termómetros empiecen a bajar durante el fin de semana, el calor seguirá siendo uno de los condicionantes de una ceremonia que se desarrollará al aire libre y que, por este motivo, se ha programado a primera hora de la mañana.

Vínculo con la ciudad

Más allá del protocolo militar, la jornada volverá a mostrar el arraigo del Cefot en la vida de Cáceres. El centro de formación forma parte del paisaje social de la ciudad desde hace décadas y su actividad se percibe durante todo el año, aunque es en días como este cuando ese vínculo cobra mayor presencia. La llegada de familiares y acompañantes, el paso de militares por las calles y el ambiente previo al acto convierten la jura en una de las fechas más reconocibles del calendario asociado al acuartelamiento.

Para la capital cacereña, supone también una nueva muestra del peso de una institución integrada en su día a día y capaz de reunir a miles de personas en torno a cada promoción. Santa Ana no solo concentra la actividad formativa del Ejército en la ciudad, sino que mantiene una conexión social que se refuerza cada vez que sus actos se abren a familias, autoridades y ciudadanos.

El rey Felipe VI, durante la jura de bandera celebrada en enero en el Cefot de Cáceres. / Carlos Gil

Felipe VI en Santa Ana

El acto de este sábado llega apenas unos meses después de otra ceremonia especialmente relevante para el Cefot. El pasado 24 de enero, el rey Felipe VI presidió en el acuartelamiento de Santa Ana la jura de bandera de 1.378 alumnos, de los que 192 eran mujeres, en un acto multitudinario que reunió a unas 9.000 personas entre autoridades civiles, mandos militares y familiares.

La presencia del monarca dio a aquella convocatoria una proyección especial y reforzó la visibilidad de un centro que ya ocupa un lugar destacado en la vida institucional y social de la ciudad.