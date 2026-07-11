A los 63 años, Juan Carlos Vidal cambió sus hábitos y encontró en el deporte una nueva forma de vivir en Cáceres

Juan Carlos Vidal está a punto de cumplir 63 años y es un claro ejemplo de que nunca es tarde para cambiar de hábitos. El deporte ha transformado por completo su vida, mejorando tanto su estado físico como su bienestar general. Como propietario de una empresa de suministros industriales, su trabajo le exige una gran dedicación. Aunque su jornada implica desplazamientos constantes, pasa muchas horas sentado, ya sea conduciendo o en la oficina. Ese ritmo de vida sedentario, unido al estrés acumulado por las responsabilidades laborales, le llevó a ganar peso y a sentirse cada vez más agotado.

Consciente de que necesitaba un cambio, decidió ponerse en manos de un entrenador personal para recuperar su salud y adoptar un estilo de vida más activo. Su experiencia demuestra que la edad no es un impedimento para empezar a hacer ejercicio y mejorar la calidad de vida. Con constancia, compromiso y el acompañamiento adecuado, siempre es un buen momento para dar el primer paso hacia una vida más saludable.

Aprender a comer mejor

"He perdido varios kilos, pero no solo gracias al deporte, sino también porque he mejorado mucho mi alimentación. No sigo una dieta estricta ni vivo contando calorías, simplemente he aprendido a comer mejor y a cuidar lo que pongo en mi plato. He cambiado muchos de mis hábitos. Evito los alimentos ultraprocesados y los precocinados, reduzco al máximo el consumo de pan o, siempre que puedo, lo elimino de mi día a día, y también intento evitar los azúcares. Como ahora practico deporte de forma regular, adapto mi alimentación a la actividad física, combinando proteínas con hidratos de carbono cuando es necesario, además de incluir muchas verduras y carnes de calidad. También procuro no beber alcohol, salvo en ocasiones puntuales. Aunque mantener esta alimentación durante los fines de semana no siempre es fácil, gracias al deporte puedo permitirme algún capricho de vez en cuando sin sentir que estoy dando un paso atrás. Para mí, la clave ha sido encontrar un equilibrio y convertir estos hábitos en un estilo de vida que pueda mantener a largo plazo", explica Vidal.

Combatir la pérdida de masa muscular

Por último, Vidal destaca que, a partir de los 50 años, el organismo comienza a perder masa muscular de forma progresiva, un proceso natural asociado al envejecimiento. Por ello, considera fundamental incorporar el ejercicio físico, especialmente el entrenamiento de fuerza, como una herramienta para mantener la musculatura, preservar la movilidad y disfrutar de una mejor calidad de vida con el paso de los años.

"No te das cuenta, pero con el paso de los años vas perdiendo masa muscular y, al mismo tiempo, acumulas más grasa. Es un proceso que ocurre poco a poco y muchas veces no eres consciente hasta que empiezas a notarlo en tu fuerza o en tu movilidad. En mi caso, practico entrenamiento de fuerza, que es el deporte que me recomendó mi entrenador, Martín, y lo complemento saliendo a caminar siempre que puedo, prácticamente todas las semanas. Para mí, lo más importante es trabajar la musculatura de todo el cuerpo, especialmente las piernas y los brazos. Creo que fortalecer las piernas es fundamental porque, a partir de cierta edad, es donde más se nota la pérdida de fuerza. Si no las ejercitas, cada vez cuesta más moverse con soltura, disminuye el equilibrio y aumenta el riesgo de sufrir caídas. Por eso considero que mantener la musculatura activa es una de las mejores inversiones que podemos hacer para conservar nuestra autonomía y calidad de vida".