Auge inmobiliario en Aguas Vivas: 10 viviendas más y dos nuevos apartamentos turísticos para Cáceres

Aguas Vivas es el barrio de Cáceres ligado históricamente a las lavanderas, el oficio popular más importante de la ciudad en el siglo XVIII. Por la vereda discurre paralelo el parque del Príncipe, pulmón verde de la capital, con su museo de esculturas al aire libre, donde coexisten arte y naturaleza en un paseo que nos lleva a Fuente Hinche, o Jinche para los cacereños. Hasta ella llegaban, a pie o en mulas, aquellas lavanderas con sus cestas de ropa que entonaban canciones populares en lavaderos que aún se conservan, mientras el ganado se refrescaba en los ciento y pico de abrevaderos que sobreviven en este entorno, restaurado siendo concejal el fallecido Valeriano Hornero pero que hoy se nos aparece sucio y lleno de graffitis. Desde Fuente Jinche se escuchaban las coplas de las lavanderas: "En el lavadero te he visto lavar, te he visto las ligas que eran colorás. Los señores de levita se mueren por las del moño, por eso a las señoritas se las llevan los demonios. Soy lavandera de raza porque así lo quiso Dios. Lavanderita fue mi madre y lavanderita soy yo".

Por el arroyo de Aguas Vivas crece el hinojo y, muy cerca, aparece la tradicional Fuente Barba, donde crece la cicuta, planta parecida al perejil, con la que envenenaron a Sócrates. En este barrio, situado entre La Zambomba y la plaza de toros, camino de la carretera del Casar, hay brotes verdes inmobiliarios con dos nuevas intervenciones de distinto perfil: una promoción residencial de nueva vivienda y una rehabilitación orientada al alojamiento turístico, ambas en la calle Escampleros.

La primera actuación corresponde a un edificio de 10 viviendas, garajes y trasteros. El promoto es Ceres Home S.L. y la constructora, Gestiones Técnicas de Arquitectura y Construcción SL. El autor del proyecto es José Ignacio Pavón Jaraíz, mientras que la dirección de ejecución de obras y la coordinación de seguridad y salud laboral figuran a nombre de Juan Miguel González Santos. El documento visible está parcialmente cubierto por la valla de obra, por lo que algunos datos administrativos no se aprecian con claridad.

La segunda intervención se localiza en el número 15 de la misma vía. En este caso, es un proyecto de ejecución para la rehabilitación de un edificio destinado a dos apartamentos turísticos. La licencia fue concedida el 20 de septiembre de 2024. La promotora es Jacinta María Fresneda Sánchez y la constructora, Construcciones y Fontanería Pavón Galeano SL. El autor del proyecto es José Luis Pedrera Zamorano. La dirección facultativa, la dirección de ejecución de obras y la coordinación de seguridad y salud laboral aparecen atribuidas a José María Romero Liberal.

Un barrio residencial con nuevas tensiones de uso

Estas dos actuaciones muestran dos dinámicas que empiezan a convivir en distintas zonas de Cáceres: la creación de vivienda ordinaria y el avance de alojamientos turísticos en edificios ya existentes. En Aguas Vivas, un barrio tradicionalmente residencial y muy vinculado a la vida cotidiana de la ciudad, esa mezcla adquiere especial relevancia.

La promoción de 10 viviendas responde a una demanda residencial en una ciudad donde la oferta de vivienda nueva sigue siendo limitada en determinadas zonas consolidadas. La rehabilitación de Escampleros, por su parte, refleja el atractivo creciente de Cáceres para el uso turístico, también fuera del casco histórico más inmediato.

La operación no supone, por sí sola, una transformación radical del barrio, pero sí añade actividad a un entorno que mantiene una fuerte identidad vecinal y que se encuentra cerca de espacios muy transitados de la ciudad. Aguas Vivas conserva todavía ese perfil de barrio habitado, de cercanía, con comercio de proximidad y calles que conectan la memoria urbana con nuevas formas de ocupación del espacio.

Fotogalería | Aguas Vivas, nuevas promociones inmobiliarias / Miguel Ángel Muñoz

La conversión de edificios en alojamientos turísticos puede tener una doble lectura. Por un lado, permite recuperar inmuebles y dar uso a construcciones que podrían quedar vacías o deterioradas. Por otro, abre el debate sobre el equilibrio entre actividad económica, descanso vecinal y disponibilidad de vivienda para residentes.

En este caso, la actuación anunciada en Escampleros es limitada: dos apartamentos turísticos. Aun así, encaja en una tendencia que conviene seguir de cerca, especialmente en barrios cercanos al centro y bien conectados con las zonas de mayor tránsito.

La otra promoción, la de 10 viviendas con garajes y trasteros, se sitúa en una lógica distinta: la de ampliar el parque residencial del barrio. El detalle definitivo de precios, plazos de ejecución, comercialización y características de las viviendas no figura en la información visible en el cartel.

Señales de cambio en una zona con historia propia

Aguas Vivas ha sido históricamente un barrio de fuerte carácter popular y residencial. Su proximidad al parque del Príncipe, al centro urbano y a zonas de paso lo convierte en un espacio especialmente sensible a los cambios de uso.

Los dos carteles de obra son, por ahora, la prueba visible de esas nuevas actuaciones. Una mira a la vivienda; la otra, al turismo. Entre ambas dibujan una fotografía concreta del momento urbano que vive Cáceres: rehabilitación, nueva promoción y búsqueda de rentabilidad en barrios consolidados.