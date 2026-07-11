Cáceres amplía su oferta cultural con exposiciones, cuentacuentos y humor

Opciones diversas para todos los públicos en la ciudad.

El Palacio de la Isla acoge la exposición 'Quid Génesis'

La Sala de Exposiciones del Palacio de la Isla acogerá del 13 de julio al 31 de agosto la exposición Quid Génesis, de la artista Esther Aragón. La muestra propone un recorrido por un universo de color, materia y experimentación plástica, invitando al visitante a reflexionar sobre el origen, la transformación y el proceso creativo.

A través de obras marcadas por la fuerza de las texturas y la intensidad cromática, la artista convierte la pintura en un espacio de descubrimiento y emoción, donde cada pieza plantea una experiencia visual y sensorial. Con esta exposición, el Palacio de la Isla refuerza su programación dedicada al arte contemporáneo y consolida su papel como uno de los espacios culturales de referencia en Cáceres, acercando al público el trabajo de una creadora que hace del gesto, la materia y el color los ejes principales de su lenguaje artístico.

Cuentacuentos de verano para el público infantil

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá el próximo 15 de julio una nueva sesión de Cuentacuentos de verano, una actividad dirigida al público infantil que busca fomentar la lectura y la imaginación durante el periodo estival. La cita tendrá lugar de 12.00 a 13.00 horas en las instalaciones de la biblioteca, situadas en la calle Alfonso IX, 26. A través de historias y narraciones, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta cultural y de ocio pensada para compartir en familia y acercar a los más pequeños al mundo de los libros. Con esta actividad, la Biblioteca Pública de Cáceres continúa ofreciendo una programación cultural para el verano, con iniciativas destinadas a promover el hábito lector entre niños y niñas.

Ángel Martín presenta su espectáculo 'Somos Monos'

El humorista y presentador Ángel Martín llegará a Cáceres el próximo 4 de octubre con su espectáculo Somos Monos, una propuesta en la que combina humor, reflexión y su particular visión sobre el comportamiento humano. La actuación tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres. Las entradas ya están disponibles con precios a partir de 22 euros. Con este nuevo monólogo, Ángel Martín continúa recorriendo los escenarios españoles con un espectáculo que invita al público a reír mientras reflexiona sobre las contradicciones y peculiaridades de la vida cotidiana.