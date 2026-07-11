Cáceres impulsa empleo para personas vulnerables y renueva su promoción turística en cuatro idiomas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Acción contra el Hambre para desarrollar en la ciudad el programa Vives Proyecto.

La iniciativa está dirigida a mejorar la empleabilidad, fomentar el emprendimiento y favorecer la inclusión sociolaboral de personas que se encuentren en situación o riesgo de vulnerabilidad.

El programa incluirá actuaciones de orientación, formación, capacitación y acompañamiento con el objetivo de reforzar las competencias profesionales y personales de las personas participantes. También buscará facilitar su conexión con el tejido empresarial y comercial de Cáceres.

Para desarrollar estas actividades, el Ayuntamiento pondrá a disposición de Acción contra el Hambre un espacio de uso exclusivo en el edificio Garaje 2.0 de AldeaLab, además de permitir el acceso a zonas comunes y prestar apoyo logístico y difusión institucional.

La fundación, por su parte, aportará el personal técnico especializado y asumirá el desarrollo de los distintos programas de inserción laboral y emprendimiento.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá prorrogarse por un máximo de cuatro años adicionales.

"Oportunidades reales" para quienes tienen más dificultades

El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, ha señalado que el acuerdo refuerza una de las líneas estratégicas del ejecutivo municipal: generar oportunidades para quienes encuentran mayores obstáculos para entrar en el mercado laboral.

"No hablamos solo de formación, sino de acompañamiento, orientación y creación de oportunidades reales de empleo y emprendimiento", ha afirmado Orgaz.

El portavoz ha añadido que el Ayuntamiento pone los recursos municipales de AldeaLab a disposición de Acción contra el Hambre para que el proyecto pueda desarrollarse "en las mejores condiciones posibles".

Orgaz ha defendido además el papel de AldeaLab como espacio de referencia para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico, así como para la colaboración entre las administraciones, las entidades sociales y las empresas cacereñas.

El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado un nuevo convenio con Acción contra el Hambre para mejorar la empleabilidad de personas vulnerables y ha adjudicado la edición de folletos turísticos en cuatro idiomas, junto a otras medidas culturales, tecnológicas y de promoción de la ciudad

Folletos turísticos en cuatro idiomas

En materia turística, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para editar nuevos folletos promocionales de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El material estará disponible en español, inglés, portugués y francés y se distribuirá durante la campaña turística del verano de 2026.

La actuación cuenta con un presupuesto de 10.900 euros y permitirá renovar los folletos disponibles tanto en la Oficina Municipal de Turismo como en las acciones de promoción nacional e internacional organizadas por el Ayuntamiento.

La campaña coincide con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una efeméride que el consistorio está utilizando para reforzar la proyección turística y cultural de la capital cacereña.

Orgaz ha señalado que los nuevos folletos ofrecerán una imagen actualizada de la ciudad y permitirán atender mejor a los visitantes nacionales e internacionales que llegan cada año.

Nuevo nombre para la Casa de Cultura de Mejostilla

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el cambio de denominación de la actual Casa de Cultura de Mejostilla.

El espacio pasará a llamarse Casa de Cultura Gredos-Juan Merino, después del acuerdo alcanzado entre la Federación Distrito Norte de Cáceres y la Asociación de Vecinos La Mejostilla.

La propuesta conjunta responde a la petición realizada por el propio Ayuntamiento para que ambas entidades vecinales consensuaran el nuevo nombre del centro cultural.

Modelos digitales para las obras municipales

Otro de los acuerdos adoptados afecta a la gestión de proyectos municipales de edificios e infraestructuras.

El Ayuntamiento ha aprobado la contratación de una asistencia técnica especializada para implantar la metodología BIM, siglas en inglés de Building Information Modeling, dentro del Plan EDIL "Cáceres, la ciudad que queremos".

El contrato asciende a 11.319,79 euros, está cofinanciado en un 85% por fondos Feder y ha sido adjudicado a la empresa AC2 Innovación.

La metodología BIM permite trabajar con modelos digitales que reúnen la información técnica, económica y temporal de un edificio o una infraestructura durante todo su ciclo de vida.

Según el Ayuntamiento, su implantación permitirá mejorar la planificación de las obras, controlar con mayor precisión los costes y los plazos y reforzar la coordinación entre los distintos equipos que participan en cada proyecto.

También facilitará la conexión de estos modelos con el Sistema de Información Geográfica municipal y sentará las bases para crear en el futuro gemelos digitales de edificios e infraestructuras públicas.

Festivales y conciertos autorizados

La Junta de Gobierno Local ha autorizado además varias actividades culturales y musicales previstas para los próximos meses.

Entre ellas se encuentra la ampliación de la autorización para celebrar el XXII Festival Internacional Cáceres Irish Fleadh, que se desarrollará entre el 17 y el 20 de septiembre en la plaza de Santa María y el Foro de los Balbos.

También ha recibido autorización la cuarta edición de la Bienvenida Universitaria Week Student Fest, programada del 9 al 12 de septiembre en el recinto ferial.

El festival Los Planetas de Escenario AMEX 2026, organizado por la Asociación Musical de Extremadura, se celebrará del 4 al 6 de septiembre entre el Foro de los Balbos y las escaleras y soportales del Ayuntamiento.

Por último, se ha autorizado a la Fundación Atrio Cáceres a organizar un concierto del quinteto de metales Lituus Quartes el 27 de enero de 2027 en el Arco de la Estrella, dentro de la quinta edición del Festival Atrium Musicae.