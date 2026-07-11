El descubrimiento de una galería subterránea en el Palacio de las Veletas reveló un importante vestigio arqueológico en Cáceres

En marzo de 1942, el entonces director del Museo de Cáceres, Miguel Ángel Orti Belmonte, descubrió un paso subterráneo en el Palacio de las Veletas, al que denominó Galería de la Victoria, un hallazgo cuya importancia arqueológica fue considerada de enormes proporciones.

Un hallazgo bajo el alcázar

La galería llegaba hasta el antiguo muro que servía de contención del patio posterior del alcázar y limitaba con la calle que conducía a la Casa de los Caballos. Según dejó escrito Orti Belmonte, el acceso se encontraba en la galería inferior situada paralela al muro oeste del aljibe, desde donde, tras salvar un desnivel mediante una escalera de caracol y una pronunciada rampa, se alcanzaba la calle. El director del museo señaló que, aunque el nivel de la vía pública había cambiado con el paso del tiempo, la galería continuaba existiendo bajo ella. También recordó que, cuando se construyó el convento de las Trinitarias a comienzos del siglo XX, el paso quedó al descubierto y llegó a provocar un accidente a una mujer.

El testimonio de un vecino

Orti Belmonte recogió además en sus notas la información transmitida por un albañil propietario de una vivienda colindante, quien aseguraba que la galería se bifurcaba en dos ramales: uno se dirigía hacia el huerto de las torres del Gitano y el otro alcanzaba una torre situada en una casa de la antigua plazuela del Gitano.

En sus anotaciones también describió la Torre del Gitano como una construcción árabe de planta cuadrada y considerable altura, con esgrafiados poligonales en el exterior. La entrada a la galería se encontraba en la muralla, a los pies de la torre, a través de un arco de medio punto que conservaba una dovela romana de piedra. Este paso subterráneo era conocido popularmente como la Cueva de la Mora.