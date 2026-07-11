Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: "Entramos a la sala con 30 minutos de retraso"

Hay escenas que se repiten cada semana hasta convertirse en parte del paisaje urbano. Cada miércoles, a las puertas de Multicines Cáceres, cientos de personas forman largas colas que desbordan el vestíbulo del recinto y se extienden por la avenida Virgen de la Montaña. La imagen es siempre la misma: clientes esperando durante largos minutos, vehículos obligados a reducir la marcha por la concentración de gente y trabajadores atendiendo sin descanso para intentar dar salida a una demanda que supera la capacidad del servicio.

La acumulación de público responde a la jornada de promociones que ofrece el complejo cinematográfico, una iniciativa que dispara la afluencia de espectadores y, con ella, las esperas. La cartelera actual, con títulos de gran atractivo como Minions & Monsters, Toy Story 5, la cinta de terror Backrooms y Obsession, contribuye además a incrementar el interés del público y llenar las salas cada miércoles.

Antes incluso de entrar en la sala, los asistentes deben enfrentarse a un doble recorrido: una cola para adquirir palomitas y bebidas y otra para acceder finalmente a la proyección. El resultado es un flujo constante de personas que, en los momentos de mayor afluencia, llega a ocupar buena parte de la avenida Virgen de la Montaña.

Mientras algunos clientes asumen la espera como el precio a pagar por disfrutar del descuento, otros denuncian una organización insuficiente para absorber el volumen de asistentes. Las quejas se multiplican semana tras semana por los tiempos de espera, la congestión en los accesos y las dificultades que provoca la aglomeración tanto para los peatones como para el tráfico de la zona.

Quejas por los retrasos y la falta de personal

Sara Mateos acudió este miércoles a Multicines Cáceres junto a su pareja y asegura que la espera acabó retrasando el inicio de su experiencia. "Entramos a la sala con unos 30 minutos de retraso. La gente estaba desesperada; incluso había quien se quejaba de que el hielo de las bebidas ya se les estaba derritiendo de tanto esperar", relata. Durante la espera, asegura que muchos clientes comentaban que la situación se repite cada verano. "Decían que reducen personal y que los mismos trabajadores tienen que hacerlo todo: canjear los códigos QR de las entradas, servir las bebidas, preparar las palomitas e incluso limpiar las salas. Era un auténtico caos", añade.

Una sensación similar vivió Miguel López. Había comprado las entradas por internet y acudió al cine con su novia, pero al encontrarse con la interminable cola decidió dar media vuelta. "Me da igual perder el dinero de las entradas. Prefiero irme a cenar", afirma, convencido de que la espera no compensaba.

La explicación del propietario

Ante las numerosas quejas de los espectadores y una situación que se repite cada miércoles, este periódico se ha puesto en contacto con Miguel Ángel Caballero, propietario de Multicines Cáceres, para conocer el origen de estas largas esperas y saber qué hay detrás de una imagen que este verano se ha vuelto habitual a las puertas del complejo cinematográfico.

"Con la llegada del verano hemos notado un aumento importante de la afluencia de espectadores. Los niños ya han terminado el colegio y muchas familias aprovechan para venir al cine. Además, ahora mismo contamos con varias películas infantiles que están teniendo una gran acogida y atraen a mucho público. A eso se suma el Día del Espectador, con el precio reducido de los miércoles, que siempre registra una gran asistencia. Los lunes también recibimos mucha gente porque ofrecemos las películas en versión original y con un precio especial."

Mientras las altas temperaturas y las vacaciones escolares sigan llenando las salas, todo apunta a que la imagen de las largas colas continuará repitiéndose durante las próximas semanas. Desde Multicines Cáceres confían en seguir dando respuesta al incremento de espectadores, aunque reconocen que los miércoles, especialmente en verano, son las jornadas de mayor afluencia y las más complicadas de gestionar.