Santa Lucía concentra este sábado siete actos en Cáceres y cierra mañana con misa

El barrio cacereño de Santa Lucía concentra este sábado buena parte de las actividades populares incluidas en sus fiestas vecinales, organizadas desde el pasado 5 de julio por la Asociación de Vecinos Santa Lucía. La programación ha comenzado a las 11.00 horas con un parque acuático, para el que la organización recomienda acudir con bañador. La participación tendrá un precio de 3 euros para las personas que no sean socias.

A las 12.00 horas se ha celebrado el concurso de rana, dirigido a socios mayores de 16 años y abierto también a no socios mediante el pago de 3 euros. Media hora más tarde, a las 12.30 horas, llegará el concurso de tira chinas, con las mismas condiciones de participación recogidas en el programa.

Las actividades continuaron durante el mediodía. A las 14.30 horas tuvo lugar la fiesta de la espuma, una de las propuestas dirigidas al público familiar y juvenil.

Quince minutos después, a las 14.45 horas, comenzó la comida de socios. El encuentro estuvo abierto igualmente a personas que no pertenezcan a la asociación, con un precio de 3 euros, según figura en el cartel difundido por la organización.

Música, regalos y fuego frío

La programación se traslada de nuevo a la noche a partir de las 23.00 horas, cuando está prevista la actuación del Dúo Samplers. Durante la velada se entregarán los premios de los concursos y se celebrará un sorteo de regalos destinado a los socios.

La jornada terminará a las 24.00 horas, ya en la medianoche que dará paso al domingo, con un espectáculo pirotécnico de fuego frío. Será el último acto festivo antes de la celebración religiosa prevista para la mañana siguiente.

Las fiestas de Santa Lucía afrontan este sábado 11 de julio su jornada más intensa, con parque acuático, concursos, comida popular, música y fuegos fríos, antes de concluir mañana domingo con una misa en honor a la Virgen titular en Plaza España

Misa para cerrar las fiestas

Las fiestas concluirán mañana domingo 12 de julio a las 10.30 horas con una celebración eucarística en honor a Santa Lucía, titular de las fiestas del barrio. La misa tendrá lugar en Plaza España, de acuerdo con el programa distribuido por la asociación vecinal.

Este acto pondrá el cierre a ocho días de actividades concebidas para favorecer el encuentro entre vecinos, familias, niños y jóvenes. La junta directiva ha presentado la celebración bajo las ideas de "tradición, diversión y convivencia" y ha animado al barrio a participar en las diferentes propuestas.

Una semana de actividades

El programa comenzó el pasado domingo 5 de julio con la VII tirada al plato de la barriada Nueva Santa Lucía. La prueba estaba convocada a las 09.00 horas, limitada a socios y con inscripción previa a través del número de teléfono facilitado por la organización.

Las actividades se retomaron el jueves 9 de julio con juegos infantiles, un musical con personajes de televisión y la actuación de Ermitaños de la Paz. El viernes 10 se instalaron castillos hinchables y pasaron por el escenario la Banda Municipal del Ayuntamiento de Cáceres, otro espectáculo infantil y Babel Show.

El respaldo de entidades y comercios

La celebración cuenta con 39 colaboradores, entre instituciones, establecimientos hosteleros, empresas, comercios, talleres, profesionales y entidades del entorno. En la relación difundida por la asociación aparecen el Ayuntamiento de Cáceres, Valoriza Servicios Medio Ambientales, el Centro Pastoral Jesús Obrero y la Sociedad de Cazadores de Aldea Moret, además de numerosos negocios.

La Asociación de Vecinos Santa Lucía ha agradecido el apoyo de las personas voluntarias y de las entidades que han participado en la organización. Su objetivo, según expresa la junta directiva en el programa, es reforzar la convivencia y continuar construyendo un barrio unido y solidario.