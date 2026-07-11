Saponi, catovi, de Cáceres y para Cáceres

En estas líneas queremos recordar humildemente a una gran figura que conocimos y tratamos, y que ha dejado en nuestra ciudad una huella imborrable. Es de esas personas que por sus méritos propios se ha incorporado a la lista especial de Hijos Ilustres, y que pasará a las próximas centurias sin ser olvidado a la vista de sus numerosas obras y logros. En los doce años que don José María Saponi Mendo (1995-2007) desempeñó su decidido compromiso de alcalde de nuestra ciudad, innumerables fueron las tareas en las que se embarcó, muchas están hoy a la vista y son disfrutadas por los ciudadanos. Pero aquí en este limitado espacio no vamos a relacionarlas, para ello existen otros escenarios, simplemente vamos a recordar una tarea que para nosotros es muy importante y que hará sin duda que dicha figura de cacereño de toda la vida llegue a ser conocida por las siguientes generaciones.

Y es que en esos años que ejerció como primer ciudadano de Cáceres, consiguió o colaboró que una veintena de libros fueran publicados, referidos a una gran variedad de temas muy interesantes, que sirvieron para divulgar la riqueza cultural y patrimonial de nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad. Este magnífico interés por dar a conocer a los ciudadanos toda esta información, además de descubrir a los visitantes que cada año se acercan hasta nosotros, todo este conocimiento, se convirtió en una magnifica manera de presentar la importancia nacional e internacional de Cáceres. Sinceramente comparando toda esta tarea cultural de nuestro ilustre edil con otros tiempos y personas, no hay comparación alguna.

En esta ocasión vamos a referirnos a una de esas publicaciones, quizás la más humilde de todas las aparecidas en ese hoy distante periodo, pero que en poco tiempo se convirtió en un gran trabajo de divulgación de mucho de lo que Cáceres ofrecía a cuantos quisieran conocerla. Y hemos sido testigo directo de la gran aceptación que tuvo dicha guía al descubrir ejemplares en diferentes localidades y archivos. 'Cáceres. 50 enclaves de interés ambiental y de interés histórico', es el título de la publicación a la que nos referimos. Editada por el Ayuntamiento y la concejalía de Turismo y Medio Ambiente, realizada en la cacereñisima imprenta de Tomás Rodríguez, y cuyos autores fueron: Alonso Pizarro, Alfonso Mora, Orencio Carrascal, Julio Lozano y Santiago García. Saliendo a la calle a finales del año 2005. Lástima que con posterioridad no se hubiese realizado una reedición de dicho trabajo, quizás así nos daríamos cuenta de la situación actual de muchos de los puntos de su contenido.

Las propuestas

En un total de 114 páginas se presentaba un amplio y variado abanico de propuestas culturales, para conocer y visitar, sumándose así a la siempre interesante visita de la propia Ciudad Monumental. Eran cincuenta enclaves: Paseo de Cánovas, Ciudad Monumental, Fuente Concejo, Plaza Antonio Canales, El Refugio-San Blas, Parque del Príncipe, Fuente de Aguas Vivas, Fuente de Hinche, Paseo Alto, Ronda Norte, Olivar Chico-Fuente Barba, Sierra de Aguas Vivas, Fuente Fría-San Francisco, etc., etc., etc.

Con el saludo del señor alcalde. "Sirvan unas breves líneas para alegrarnos todos con esta nueva publicación, los 50 enclaves más significativos del municipio cacereño. Paisajes que se contemplan desde la doble perspectiva ambiental e histórica, no en balde los autorescombinan en un cualificado equipo estas virtudes en su profesión como profesores. Capacidades que despliegan de manera didáctica, de forma magistral, en la síntesis de las fichas y comentarios de todos y cada uno de los enclaves seleccionados. Ha sido una tarea difícil en el proceso de selección, seguro que incompleta, siempre faltaran nuevos espacios a juicio de unos y otros, pero sin duda una obra que dejará plenamente satisfechos a quienes se acerquen a la lectura y entre todos, el uso directo de esta guía de campo. ¡Disfrútenla con su familia, sus amigos, ustedes!".

También aparecían unas palabras de presentación del entonces concejal de Turismo, don Manuel Rodríguez Cancho. Para continuar con una magnifica presentación de los propios autores de esta Guía. "La idea de la elaboración y publicación de este libro-guía surge en la primavera del 2005, durante el acto de presentación en el Ayuntamiento de Cáceres del trabajo: 10 Rutas de Cáceres, rutas de senderismo que transcurren por ciertos pasajes y espacios de gran valor ambiental e histórico de nuestro termino municipal. Allí se puso de manifiesto que algunos lugares interesantes no habían tenido cabida en esas 10 Rutas, o bien no habían sido tratado con la debida extensión. Como consecuencia de ello, de acuerdo con el edil de Turismo y Medio Ambiente, nació el proyecto para la preparación de la presente publicación que, con formato de fichas-guía acompañadas de un mapa-mural, recoge los 50 Enclaves más interesantes desde el punto de vista ambiental e histórico-artístico localizados en el término municipal".

Seguidamente se presentaban toda una serie de fichas muy descriptivas de lo que el ciudadano tenía ante sí. Todo magníficamente detallado gracias a un elevado número de fotografías, documento necesario para situar a los interesados en esos lugares que ofrecían infinidad de detalles artísticos, culturales, históricos y naturales. Una breve reseña histórica daba paso a la presentación de los aspectos que se ofrecían en dicha publicación. Así estaba: la Litología, Historia geológica y relieve, Hidrografía, Climatología, Vegetación, Espacios Naturales Protegidos, Uso del suelo y Recursos mineros.

Pero el contenido no solamente era esto. Aparecen diez magnificas recomendaciones para los visitantes, con el fin de poder aprovechar al máximo su paso por estos 50 enclaves preferentes, pero no únicos. Página completada con la relación de los teléfonos locales de interés y urgencias. Cada ficha de ruta, está perfectamente detallada y explicada con de dos a cuatro fotografías, que complementan el texto histórico y la situación exacta en el plano geográfico de nuestra ciudad.

Finaliza tan magnifica obra divulgativa en el punto o ruta 50 donde se trata de las Vías Pecuarias, detallando brevemente sobre las Cañadas, Cordeles, Veredas y Coladas. Y explica que la Cañada Real que atraviesa Cáceres es la Soriana Occidental o de El Casar. Que discurre a lo largo de mas de 840 Km atravesando las provincias de La Rioja, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Vías o rutas de un gran valor ecológico, social y cultural.

Alonso José R. Corrales Gaitán es investigador