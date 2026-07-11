Tango, rock y naturaleza: tres propuestas para disfrutar de Cáceres este sábado

Tres opciones para disfrutar de Cáceres.

Andrés Leoni actúa en Belleartes

El Espacio Belleartes de Cáceres celebrará este sábado 11 de julio, a partir de las 21.30 horas, una velada que unirá música y artes visuales con el concierto acústico de Andrés Leoni junto a 'La Gran Orquesta de las Pulgas del Tango' y la inauguración de la exposición Luces de barrio, del artista cacereño Manuel Corrales.

El recital ofrecerá un recorrido por algunos de los grandes clásicos del tango, así como por otras composiciones que reflejan la riqueza de este género musical. El formato acústico busca crear un ambiente cercano e íntimo para que el público pueda disfrutar de cada interpretación. La cita coincidirá con la apertura de la muestra Luces de barrio, una propuesta artística que convertirá el espacio en un punto de encuentro entre la música en directo y las artes plásticas. La entrada al concierto será mediante el sistema de taquilla inversa, por el que cada asistente podrá realizar una aportación voluntaria al finalizar la actuación para apoyar a los artistas y fomentar la cultura en vivo.

El barranquismo protagoniza un nuevo curso de iniciación este verano

La formación en descenso de barrancos regresa con la llegada del buen tiempo con un nuevo Curso de Descenso de Barrancos Nivel 1, una propuesta dirigida a quienes quieran iniciarse en esta modalidad deportiva de forma segura y con la supervisión de profesionales.

El curso permitirá a los participantes aprender las técnicas básicas de progresión y adquirir los conocimientos necesarios para comenzar a practicar barranquismo con seguridad. La formación se divide en dos niveles, aunque esta primera convocatoria está centrada en el nivel inicial, pensado para quienes dan sus primeros pasos en este deporte. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

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Linze lleva su directo a El Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acogerá este sábado 11 de julio, a las 20.00 horas, el concierto de Linze, una banda que destaca por su sonido enérgico y un directo marcado por las guitarras contundentes y la intensidad sobre el escenario. Durante la actuación, el grupo interpretará algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Nena No Puedo Parar, en un repertorio que combina influencias del rock clásico con un estilo actual. El concierto se celebrará al aire libre en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de la música en directo durante la programación estival.