Estas son las siete calles de Cáceres donde ya ha actuado el plan municipal contra las cucarachas este verano

Con la llegada del verano crece en la ciudad uno de los mayores temores de buena parte de la población: el aumento de las plagas de cucarachas. Cuando el calor aprieta, estos insectos encuentran las condiciones perfectas para multiplicar su actividad, salir de sus escondites y hacerse mucho más visibles en calles, alcantarillas, patios y portales.

En Cáceres, esa inquietud vuelve a extenderse estos días entre muchos vecinos, que miran con preocupación hacia barrios donde aseguran que su presencia sigue siendo especialmente molesta.

La explicación de este repunte estival tiene una base sencilla. Las cucarachas son insectos ectotermos, es decir, dependen de la temperatura exterior para regular su actividad. El calor acelera su metabolismo, favorece que se reproduzcan más rápido, que sus huevos eclosionen antes y que se muevan con mayor frecuencia en busca de agua y alimento.

Esta situación genera en la ciudad un fuerte malestar vecinal, y es por ello que desde el Ayuntamiento de Cáceres se ha puesto en marcha un verano más el plan de choque contra cucarachas.

Un servicio activo todo el año

El Consistorio insiste en que no se trata de una campaña puntual de verano, sino de un servicio permanente que se mantiene activo durante todo el año. Así lo subrayó el pasado 30 de junio el concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Régimen Interior, Fondos Estratégicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, durante la presentación del dispositivo, acompañado por uno de los técnicos responsables de Valoriza, la empresa encargada del servicio.

Ángel García Collado

Según explicó el edil, todos los distritos de la ciudad reciben tratamientos con carácter trimestral, de modo que cada zona es controlada y tratada cuatro veces al año. A esas actuaciones preventivas se suman intervenciones de choque cuando se detectan focos concretos o cuando los ciudadanos alertan de una mayor presencia de estos insectos.

Muriel recordó que con la subida de las temperaturas estos animales afloran especialmente en los alcantarillados y en las redes de saneamiento, donde encuentran un entorno favorable para proliferar.

Calles ya tratadas y barrios que siguen reclamando actuaciones

Desde el Consistorio se ha recordado que hasta el momento se ha actuado, entre otras zonas, en la calle Tirso de Molina, en San Blas; en las calles Tauro, Piscis y Capricornio, en la R-66; en la calle Fausto Picapiedra, en Nueva Ciudad; en la calle Miguel de Unamuno, en Residencial Ronda; y en la avenida Isabel de Moctezuma.

Sin embargo, mientras se suceden esas intervenciones, siguen acumulándose quejas vecinales en otros puntos de la capital. En barrios como Llopis, Aldea Moret o El Junquillo, algunos residentes reclaman que los tratamientos lleguen también con rapidez a sus calles, al considerar que la presencia de cucarachas se está haciendo demasiado habitual en estas jornadas de calor extremo.

El Ayuntamiento recuerda que los avisos ciudadanos se atienden en menos de un plazo máximo de 72 horas y que cualquier incidencia en la vía pública puede comunicarse de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, a través del teléfono habilitado para ello.

Coordinación con las comunidades vecinales

Muriel incidió además en un aspecto importante, el servicio municipal actúa en la vía pública, el alcantarillado y la red de saneamiento, pero los tratamientos dentro de inmuebles, garajes o comunidades de propietarios corresponden a los dueños o gestores de esos espacios.

Por este motivo, el Ayuntamiento recomienda a las comunidades de vecinos que, si van a actuar en el interior de sus edificios, intenten coordinar la intervención con Valoriza para que pueda desarrollarse una actuación simultánea en el exterior.

Esto se debe a que cuando se fumiga en la calle, las cucarachas pueden desplazarse al interior de los inmuebles. Mientras que, cuando el tratamiento se realiza dentro del edificio, pueden salir hacia la vía pública. De ahí que la coordinación se considere fundamental para cortar el problema en ambos frentes y evitar el llamado "efecto rebote".

Cómo evitar que entren en casa

Las cucarachas aprovechan cualquier rendija. Pueden entrar por fisuras en azulejos de cocina o baño, tomas de agua, rejillas de ventilación, tuberías o pequeños huecos en rodapiés y desagües. Se desplazan con facilidad por las cámaras de aire de los edificios y encuentran en la humedad y en los restos de comida sus mejores aliados.

Para reducir el riesgo, los expertos recomiendan sellar grietas con silicona o masilla, colocar rejillas finas en los desagües y revisar bien puertas y ventanas. También resulta clave guardar los alimentos en recipientes herméticos, no dejar platos sucios, vaciar la basura con frecuencia y secar bien las zonas húmedas de la casa.

A ello se suman algunos remedios naturales, como colocar hojas de laurel en armarios y despensas, usar plantas aromáticas como menta, romero o citronela cerca de entradas y ventanas, o limpiar rincones de cocina y baño con agua mezclada con vinagre blanco o con aceites esenciales de eucalipto y lavanda.

Una batalla que se repite

Cada verano, Cáceres revive esta misma batalla silenciosa contra un enemigo pequeño, pero enormemente molesto, y aunque los tratamientos públicos y privados ayudan a contener el problema, la sensación de alivio nunca es completa mientras el calor siga empujando a estos insectos fuera de las alcantarillas y hacia la vida cotidiana de los vecinos.

Porque pocas cosas alteran tanto una noche de verano como encender la luz de la cocina y encontrarse con la prueba de que, una vez más, la temporada de las cucarachas ya ha empezado.