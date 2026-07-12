Las obras para reformar la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres arrancarán este verano

La remodelación integral de la avenida Virgen de la Montaña entra en la cuenta atrás para el inicio de las obras. El proyecto ya ha sido adjudicado y, según la información trasladada por el Ayuntamiento de Cáceres, cumple los plazos previstos. A partir de ahora, la empresa adjudicataria dispone de un mes para firmar el acta de replanteo y, una vez completado ese trámite, contará con otro mes más para comenzar los trabajos.

Con este calendario, las obras deberían iniciarse durante este verano o, como muy tarde, en septiembre, siempre que no se produzcan retrasos en los trámites administrativos pendientes. La actuación tiene un plazo estimado de ejecución de 18 meses, por lo que la transformación de una de las principales arterias urbanas de Cáceres se prolongará previsiblemente durante buena parte de 2027.

Carlos Gil

El contrato ha sido adjudicado a Viales y Obras Públicas S.A., una empresa de Cuenca que fue la única que se presentó al concurso. La inversión prevista asciende a 2,7 millones de euros y permitirá reformar por completo el eje que conecta el Paseo de Cánovas con la zona de San Francisco, a través de una avenida que el gobierno local considera estratégica por su ubicación y por el tránsito diario de peatones, vehículos, escolares y vecinos.

Más espacio para el peatón

La intervención supondrá un cambio profundo en la configuración actual de Virgen de la Montaña. La principal modificación se producirá en el lado de los números pares, donde el bulevar actual se integrará con la acera para crear un gran paseo urbano. El espacio peatonal pasará de los seis metros actuales a 14 metros de anchura, con el objetivo de ganar accesibilidad, seguridad y zonas de estancia.

El proyecto mantiene una calzada de doble sentido y reordena los aparcamientos en línea para aprovechar mejor el espacio disponible. También contempla plazas para coches, motos y bicicletas, además de zonas de carga y descarga para atender la actividad comercial y hostelera de la avenida.

Galería | Todos los detalles de la nueva Virgen de la Montaña de Cáceres / E. P.

Uno de los puntos más sensibles será el entorno del Colegio Público Prácticas, donde se reforzará la seguridad vial. La obra incluye una nueva ordenación de los pasos de peatones para hacerlos más visibles y accesibles, con suelo podotáctil para personas invidentes y la eliminación de puntos con escasa visibilidad.

Alegaciones incorporadas

La reforma llega a esta fase después del proceso participativo abierto por el Ayuntamiento, en el que se registraron 165 alegaciones. De ellas, unas 40 fueron estimadas e incorporadas al proyecto. Entre las aportaciones aceptadas figuran la instalación de pulsadores en semáforos para personas invidentes, más zonas verdes, mejoras en el cruce con la avenida de España, un sistema de recogida y filtración de aguas pluviales y la colocación de tubos vacíos en el subsuelo para futuras actuaciones.

La actuación también incluye la renovación de redes soterradas de abastecimiento, saneamiento e iluminación, con nuevas farolas de doble brazo. En el apartado ambiental, el Ayuntamiento mantiene que se conservarán los 149 árboles existentes en la avenida, aunque algunos ejemplares tendrán que ser trasplantados durante la ejecución de los trabajos. Además, se sustituirán los setos actuales por especies vegetales que mejoren la visibilidad y la calidad ambiental.

El Consistorio trabaja ahora en la organización de las fases de obra para reducir el impacto en vecinos, comercios, garajes y en el propio colegio. La planificación será clave en una actuación de larga duración que afectará a una de las vías más utilizadas del centro de Cáceres y que, una vez finalizada, busca convertir Virgen de la Montaña en un gran paseo urbano con mayor protagonismo para el peatón.