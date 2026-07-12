El pintor Manuel Pastrana, afincado en Cáceres, gana el Premio Nacional de Pintura de la RANME

El artista plástico Manuel Pérez Gómez-Pastrana, conocido como Manuel Pastrana y vinculado desde hace años a la ciudad de Cáceres, ha sido galardonado en Madrid con el VI Premio Nacional de Pintura convocado por la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) y la Fundación ASISA.

La obra premiada es un retrato al óleo de Alexander Fleming, médico y científico escocés reconocido por el descubrimiento de la penicilina. El cuadro tiene unas dimensiones de 70 por 50 centímetros y presenta al investigador a través de una composición realista centrada especialmente en su expresión y su mirada.

Según la información difundida sobre el fallo, el jurado ha valorado la capacidad del autor para reflejar la dimensión psicológica y humana del científico, además de la calidad técnica de la pintura.

Un jurado de médicos y especialistas en arte

La elección de la obra ha contado con la participación de académicos vinculados a la Medicina y de especialistas del ámbito artístico. Entre los integrantes del jurado se encontraba Hernán Cortés, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y uno de los nombres destacados del retrato contemporáneo español.

Un momento del acto. / Cedida a El Periódico

La presencia de profesionales de ambas disciplinas responde al propósito del certamen de estrechar la relación entre el arte y la medicina. En su sexta edición, el premio vuelve a recurrir al retrato como una forma de conservar y divulgar la memoria de figuras relevantes de la historia científica.

El reconocimiento sitúa a Pastrana dentro del ámbito nacional del retrato realista e institucional, una especialidad sobre la que ha desarrollado una parte importante de su trayectoria artística.

Una carrera vinculada a Cáceres

Aunque nació en Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, Manuel Pastrana está afincado en Cáceres, donde mantiene su estudio y desarrolla buena parte de su actividad profesional. El pintor ha participado en diferentes proyectos artísticos y culturales relacionados con la capital cacereña.

Entre sus trabajos más conocidos en la ciudad figura la autoría del cartel oficial de la Semana Santa de Cáceres de 2020. También ha sido premiado en un certamen de pintura del Ejército de Tierra celebrado en el Centro de Formación de Tropa número 1, el antiguo CIR de Cáceres.

Su vinculación con Extremadura se extiende asimismo al ámbito científico. El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, situado en Cáceres, conserva cerca de una decena de obras del artista dentro de su colección permanente.

Esta relación con una institución dedicada a la investigación biomédica añade una dimensión extremeña al galardón concedido ahora por la Academia de Medicina y la Fundación ASISA.

El pintor Manuel Pérez Gómez-Pastrana, afincado y con estudio en Cáceres, ha ganado el VI Premio Nacional de Pintura de la Real Academia Nacional de Medicina de España y la Fundación ASISA con un retrato al óleo de Alexander Fleming

El artista ha recibido el premio como un reconocimiento a la labor desarrollada durante años desde su estudio cacereño.

El cuadro. / Cedida a El Periódico

"Este premio en Madrid, otorgado por instituciones de tanto peso, es un respaldo absoluto a años de trabajo meticuloso desde mi estudio en Cáceres", ha señalado Pastrana.

El pintor también ha destacado la oportunidad que representa el galardón para proyectar la ciudad en la que reside y trabaja. "Es un orgullo llevar el nombre de la ciudad que me acoge, sin olvidar mis raíces manchegas, a un escenario nacional tan solemne", ha afirmado.

El pintor Manuel Pérez Gómez-Pastrana, afincado y con estudio en Cáceres, ha ganado el VI Premio Nacional de Pintura de la Real Academia Nacional de Medicina de España y la Fundación ASISA con un retrato al óleo de Alexander Fleming

El retrato de Alexander Fleming pasará a formar parte del patrimonio artístico de la Real Academia Nacional de Medicina de España. La institución conservará la obra y la incorporará a sus fondos una vez completados los actos relacionados con el premio.

El lienzo quedará expuesto en el Museo de Medicina Infanta Margarita, ubicado en la sede histórica de la Academia, en el número 12 de la calle Arrieta de Madrid.

La incorporación del cuadro a esta colección permitirá que el trabajo realizado por Pastrana desde Cáceres permanezca vinculado de forma estable a una institución nacional dedicada a preservar el legado científico, médico y cultural.