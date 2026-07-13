80 viajes al año y rutas de Cáceres a Portugal: así es la embarcación turística que muestra el río Tajo a todo el mundo

El Balcón del Tajo se prepara para volver a navegar por uno de los paisajes más singulares de la provincia de Cáceres. La Diputación ha sacado a licitación de forma urgente la cesión y explotación comercial de esta embarcación turística, que deberá ofrecer al menos 80 rutas guiadas e interpretadas cada año por el Parque Natural del Tajo-Tejo Internacional.

El concurso busca una empresa que asuma la gestión integral del barco y convierta cada trayecto en algo más que un paseo fluvial. Las salidas recorrerán la zona navegable comprendida entre los embarcaderos de Cedillo, Herrera de Alcántara y Santiago de Alcántara, con posibilidad de cruzar la frontera y conectar también con Portugal.

Carlos Gil

El contrato tendrá una duración inicial de un año y podrá prorrogarse durante otro más. Su valor estimado asciende a 93.000 euros, pero el presupuesto base de licitación figura en cero euros. Las empresas interesadsa podrán presentar ofertas hasta el 20 de julio.

Un barco para 80 pasajeros

La embarcación, propiedad de la diputación, dispone de 80 plazas para viajeros, 64 de ellas en el interior y otras 16 en cubierta. A ellas se suman tres puestos para la tripulación, formada como mínimo por un patrón y dos marineros debidamente titulados.

El nuevo gestor deberá garantizar un mínimo de 80 rutas anuales, aunque el número podrá ampliarse en función de las ofertas presentadas. Precisamente, las salidas adicionales serán uno de los aspectos que se valorarán para elegir a la empresa adjudicataria.

Los recorridos tendrán como escenario los valles encajados del río Tajo y sus afluentes, un territorio marcado por la vegetación mediterránea, la presencia de aves y la relación histórica entre España y Portugal. El contrato contempla incluso la posibilidad de llegar al embarcadero portugués de Lentiscais, situado en el río Ponsul, a unos seis kilómetros de Castelo Branco.

Mucho más que contemplar el paisaje

Las rutas tendrán que estar acompañadas por un intérprete de la naturaleza que explique a los pasajeros la flora, la fauna, el patrimonio y la historia de la zona. Entre los elementos que deberán darse a conocer figuran el puente de Alcántara, los dólmenes, los abrigos rupestres y la importancia que la frontera portuguesa ha tenido para las poblaciones del entorno.

La empresa estará obligada a elaborar un vídeo promocional de al menos siete minutos en castellano, con locuciones disponibles también en portugués e inglés. Asimismo, deberá entregar folletos explicativos en esos tres idiomas y poner a disposición de los pasajeros al menos diez prismáticos para facilitar la observación de aves y vegetación durante el trayecto.

La experiencia turística comenzará antes incluso de subir al barco. La adjudicataria deberá crear y mantener una página web multilingüe con información sobre itinerarios, horarios, duración de los viajes, precios y venta de entradas. Los billetes también tendrán que poder comprarse directamente en la embarcación.

El barco podrá contar, además, con una pequeña tienda de productos locales y recuerdos vinculados al espacio protegido. También deberá ofrecer bebidas sin alcohol, una medida incluida ante la escasez de servicios de venta de productos básicos en la zona de los embarcaderos.

Gestión urgente para impulsar el turismo

La diputación justifica la tramitación acelerada del contrato por la necesidad "inaplazable" de dinamizar turísticamente la zona del Parque Natural del Tajo Internacional. El objetivo es que la embarcación funcione como una puerta de entrada a un territorio transfronterizo que combina naturaleza, patrimonio y cultura a ambos lados de la Raya.

El contrato anterior ya se había prorrogado y no se podía hacer nuevamente. Aun así, desde la diputación defienden que la concesión concluirá el próximo 31 de agosto, por lo que el objetivo es que el nuevo contrato esté adjudicado en esa fecha. Aseguran que con la actual concesionaria hay buena relación, podrá volver a licitar y "no paran de recibir reservas".