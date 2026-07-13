Castillos, monasterios y calzadas: la ruta que atraviesa dos mil años de historia

Hay caminos que unen pueblos y otros que conectan épocas. El Camino Romano de Guadalupe pertenece a esta segunda categoría. A lo largo de sus 155 kilómetros, esta histórica ruta de peregrinación permite recorrer buena parte de la historia de Cáceres y Extremadura, desde el esplendor de la antigua Roma hasta la devoción medieval que convirtió al Monasterio de Guadalupe en uno de los grandes centros espirituales de la Península.

Camino Real / Red Caminos a Guadalupe

Kilómetros de historia

El itinerario arranca en Mérida, la antigua Emérita Augusta, una de las ciudades más importantes del Imperio romanoen Hispania. Fundada en el año 25 antes de Cristo por orden del emperador Octavio Augusto, conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos más importantes de Europa. El viajero inicia su camino entre el Teatro Romano, el Anfiteatro, el Puente Romano sobre el Guadiana y el impresionante legado monumental que ha valido a la ciudad su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

La ruta sigue, en gran medida, el trazado de una antigua calzada romana que comunicaba Mérida con Toledo y que durante siglos fue utilizada por comerciantes, viajeros, ejércitos y peregrinos. Con el paso del tiempo, aquella infraestructura se convirtió en una de las principales vías de comunicación del interior peninsular.

Uno de los hitos más espectaculares del recorrido aparece en Medellín. Sobre un cerro que domina el valle del Guadiana se alza su imponente castillo medieval, una fortaleza cuyos orígenes se remontan a época islámica y que ofrece una de las panorámicas más impresionantes de las Vegas Altas. A sus pies descansan además los restos de un teatro romano, recordando que en esta ruta la Antigüedad y la Edad Media conviven a escasos metros de distancia.

De Madrigalejo a Guadalupe

Más adelante, el camino alcanza Madrigalejo, localidad ligada a uno de los episodios más trascendentales de la historia de España. Fue aquí donde falleció en enero de 1516 el rey Fernando II de Aragón tras otorgar su último testamento. La conocida como Casa de Fernando el Católico se ha convertido en uno de los principales atractivos patrimoniales del recorrido.

A partir de las Vegas del Guadiana, el paisaje comienza a transformarse. Las grandes llanuras agrícolas dejan paso a antiguas infraestructuras ferroviarias reconvertidas en senderos para caminantes y ciclistas. El recorrido aprovecha parte de la Vía Verde de las Vegas del Guadiana y posteriormente enlaza con el Camino Natural de las Villuercas, dos trazados que permiten descubrir una Extremadura menos conocida, marcada por la tranquilidad, la naturaleza y la ausencia de tráfico.

La entrada en la comarca de Las Villuercas supone también un cambio de escenario. El peregrino se adentra en montañas, bosques mediterráneos, gargantas y espacios naturales de enorme valor ecológico. Son tierras de geología singular, declaradas Geoparque Mundial por la UNESCO, donde la naturaleza adquiere tanto protagonismo como el patrimonio histórico.

Finalmente, tras varios días de marcha, aparece la silueta del destino final: el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Declarado Patrimonio Mundial, este conjunto monumental fue durante siglos uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa. Reyes, nobles, exploradores y miles de fieles acudieron a venerar a la Virgen de Guadalupe, convirtiendo a la localidad cacereña en un enclave fundamental de la historia religiosa y culturalespañola.

Hoy, el Camino Romano de Guadalupe ofrece mucho más que una experiencia senderista. Es un recorrido por dos mil años de historia, una ruta donde las huellas de Roma, las fortalezas medievales, los caminos de los peregrinos y algunos de los paisajes más espectaculares de Extremadura se suceden etapa tras etapa.