El diseñador de Cáceres Jorge Redondo viste a la modelo Nieves Álvarez para su preboda en París: "Uno de los momentos más bonitos de mi carrera"

Cuando Jorge Redondo comenzó a imaginar lo que podría llegar a ser su firma, difícilmente podía anticipar que una de las modelos españolas con mayor proyección internacional confiaría algún día en él para una celebración tan especial. Ocho años después, aquella posibilidad se ha convertido en realidad. "No sé si hace ocho años, cuando imaginaba por primera vez lo que algún día podría llegar a ser Redondo Brand, había una pequeña parte de mi cabeza capaz de imaginar que Nieves Álvarez confiaría en mí para vestir uno de los momentos más especiales de su vida", ha afirmado el creador cacereño.

La elección se produjo con motivo de las celebraciones organizadas en París por Nieves Álvarez y Bill Saad. Para la velada previa, la modelo apostó por una creación a medida de Redondo Brand, convirtiendo la capital francesa en escaparate de una firma española dirigida por un diseñador nacido en Cáceres. La prenda, concebida en un intenso color rojo, combina un cuerpo ajustado de crepé con una falda asimétrica de gran volumen. Para construirla fueron necesarios más de 400 metros de bieses de tafetán y organza de seda, colocados individualmente hasta conseguir el movimiento y la textura imaginados por el diseñador.

En París. / El Periódico

La colaboración tiene para Redondo una dimensión que supera el propio encargo. El diseñador ha recordado que creció viendo a Nieves Álvarez en revistas y campañas, mucho antes de que sus trayectorias terminaran encontrándose. "He crecido viéndola en las revistas. En todas", ha señalado. Redondo también ha rememorado algunas de las imágenes y desfiles protagonizados por la modelo, desde sus trabajos en el Museo Yves Saint Laurent de Marrakech hasta su presencia en algunas de las grandes pasarelas internacionales.

Aquella admiración explica la emoción que, según ha relatado, sintió cuando recibió la llamada de Álvarez. "Una de las modelos internacionales más importantes de nuestro país había pensado en mí para un momento tan único", ha afirmado.

El diseñador ha reconocido que trabajos como este permiten dejar atrás, al menos temporalmente, el cansancio, las dudas y los problemas que acompañan a la construcción de una firma. Son momentos, ha explicado, en los que "todo vuelve a tener sentido" y se recupera la energía necesaria para continuar creando.

Una "auténtica locura de vestido"

El resultado es una pieza de marcado carácter escénico en la que el volumen no se consigue mediante una única estructura, sino mediante cientos de metros de tiras de tejido trabajadas y colocadas una a una.

Redondo ha definido la creación como una "auténtica locura de vestido" y ha agradecido especialmente el trabajo de las integrantes de su taller, a las que se refiere cariñosamente como "mis Carolinas".

Jorge Redondo con la modelo Nieves Álvarez. / El Periódico

"Más de 400 metros de bieses de tejido trabajados con una dedicación infinita, una paciencia admirable y una ilusión enorme hasta conseguir exactamente lo que soñábamos", ha explicado.

El vestido responde también al deseo de Nieves Álvarez de lucir una propuesta vinculada a la identidad española. El rojo, las formas amplias y el movimiento de la falda remiten de una manera contemporánea a elementos como los capotes y los pequeños volantes, sin reproducirlos de forma literal.

La modelo completó la propuesta con zapatos fucsias y joyas, aunque el protagonismo recayó en la silueta creada por el equipo de Redondo Brand.

El diseñador cacereño Jorge Redondo ha creado para la celebración parisina de Nieves Álvarez un vestido rojo con más de 400 metros de bieses, una pieza que él mismo sitúa entre las experiencias más emocionantes de sus ocho años de trayectoria

Nieves Álvarez en París. / El Periódico

El diseñador cacereño ha agradecido a Álvarez no solo la confianza profesional, sino también la relación personal surgida durante el proceso de creación, las conversaciones y las sucesivas pruebas realizadas en el taller.

"Gracias, Nieves, por regalarme uno de los momentos más bonitos de mi carrera", ha manifestado Redondo. El diseñador ha destacado además la generosidad, la humildad, la sensibilidad y la educación de la modelo durante los meses de trabajo.

"Eres una mujer de una belleza que quita el aliento, pero lo que realmente impresiona es todo lo demás", ha señalado antes de subrayar que la forma de tratar a quienes la rodean es aquello que, a su juicio, "de verdad permanece".

El proceso quedó documentado durante la última prueba realizada en el atelier, antes de que Álvarez luciera el vestido en París. Tras meses de bocetos, ajustes y trabajo artesanal, la creación se convirtió en uno de los estilismos principales de las celebraciones de su enlace.

De Cáceres a París

Jorge Redondo, fundador y director creativo de Redondo Brand, nació en Cáceres en 1993. La firma, creada en 2019, ha vestido a personalidades como Isabel Preysler, Naty Abascal, Ana Guerra y la propia Nieves Álvarez, además de extender su presencia a mercados internacionales.

En el taller de Jorge Redondo. / El Periódico

La relación entre Redondo y Álvarez tampoco comenzó con este vestido. La modelo ya había recurrido anteriormente a la firma para alfombras rojas y acontecimientos relacionados con la moda. En 2024, por ejemplo, lució otra creación roja de Redondo Brand, elaborada con más de 150 metros de tul, durante los Premios de la Academia de la Moda Española.

La nueva pieza llega en un momento especialmente significativo para ambos. Nieves Álvarez y Bill Saad habían contraído matrimonio el 12 de junio de 2026 en una ceremonia íntima de rito ortodoxo celebrada en la catedral griega de Saint-Étienne de París. La pareja reunió posteriormente a familiares y amigos en una celebración más amplia en la capital francesa.

Para Redondo, el encargo supone además un nuevo paso en una carrera construida desde aquella primera idea imaginada hace ocho años. Una trayectoria que ha llevado a un creador cacereño desde sus primeros bocetos hasta vestir en París a una de las grandes figuras de la moda española.

"Gracias, Nieves. Te quiero", concluye el diseñador.