La Plaza de Toros de Cáceres repetirá con pantalla gigante para el España-Francia

La Plaza de Toros de Cáceres, la Era de los Mártires, volverá a convertirse este martes en punto de encuentro para seguir a la selección española. El recinto instalará de nuevo una pantalla gigante con sonido en directo para el España-Francia, después de la buena acogida que tuvo la iniciativa durante el encuentro frente a Bélgica.

Las puertas se abrirán a partir de las 19.00 horas, 120 minutos antes del choque, permitiendo que los aficionados puedan acudir con antelación y disfrutar del ambiente previo al partido. El espacio contará con zona de bar, terraza y ‘foodtrucks’ para amenizar la espera hasta el comienzo del encuentro.

Fútbol y baloncesto en un mismo espacio

El recinto se convirtió durante el pasado fin de semana en el epicentro del baloncesto 3x3, abriendo el camino para convertirse en un gran espacio deportivo y de ocio durante las tardes y noches de verano.

La experiencia ya funcionó durante el España-Bélgica, cuando numerosos aficionados siguieron los últimos minutos del partido a través de la pantalla gigante mientras se desarrollaba el torneo de baloncesto Women's Series 3x3.

La cita de este martes pretende repetir aquella combinación de deporte, restauración y ambiente festivo, con la Plaza de Toros nuevamente preparada para reunir a los seguidores de España ante una nueva eliminatoria.