Seguridad vial
La Policía Local intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en Cáceres, tras detectar 104 positivos en el primer semestre del año
La campaña de la DGT se desarrollará hasta el domingo con dispositivos de mañana, tarde y noche en distintos puntos del casco urbano
Cáceres se suma esta semana a la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT), que supondrá más controles y ubicaciones cambiantes hasta el próximo domingo. Los dispositivos se desplegarán en turnos de mañana, tarde y noche y reforzarán una labor que la Policía Local mantiene durante todo el año.
El concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, ha presentado este lunes el dispositivo durante uno de los controles instalados en la avenida de la Hispanidad. En el operativo desplegado han participado varias patrullas de la Policía Local, apoyadas por el furgón de atestados, desde el que se han realizado pruebas de detección de alcohol y drogas a los conductores que circulaban por la zona. Desde allí ha dado a conocer también el balance de las actuaciones realizadas entre enero y junio, periodo en el que los agentes practicaron un total de 880 pruebas de alcohol y drogas.
Balance semestral
En concreto, se realizaron 857 pruebas de alcoholemia, de las que 104 arrojaron un resultado positivo. La cifra supone que algo más de uno de cada ocho controles de alcohol efectuados durante el primer semestre terminó con un positivo.
A estas actuaciones se sumaron 23 pruebas de detección de drogas, con 21 resultados positivos. No obstante, ambos porcentajes no pueden compararse directamente, ya que responden a procedimientos diferentes. Mientras que las pruebas de alcoholemia pueden realizarse de manera preventiva y aleatoria, las de drogas suelen practicarse cuando los agentes aprecian indicios de consumo, después de una infracción o cuando el conductor se ha visto implicado en un siniestro vial.
Objetivo: tasa cero
La campaña busca reforzar la prevención frente a uno de los principales factores de riesgo en la conducción. Según los datos aportados por la DGT, el alcohol estuvo presente en el 12% de los siniestros viales registrados en 2024 y fue un factor concurrente en el 28% de los accidentes con víctimas mortales. Ante estas cifras, Muriel ha insistido en que "la única tasa segura para conducir es 0,0".
El concejal ha insistido, no obstante, en que el refuerzo de esta semana no responde únicamente a estos datos, sino a la adhesión habitual del Ayuntamiento de Cáceres a las campañas promovidas por la DGT en todo el país. "Nos sumamos a través de la Policía Local a esta campaña que impulsa la Dirección General de Tráfico, dentro de la colaboración entre administraciones y con el objetivo de prevenir la siniestralidad y el consumo de alcohol y drogas entre los conductores", ha subrayado el edil.
Dispositivos en distintos puntos
Durante los próximos días, los dispositivos se distribuirán por diferentes puntos del casco urbano de Cáceres y cambiarán en función de la jornada y de la franja horaria. El objetivo es extender la vigilancia por distintas vías de la ciudad y evitar que estos operativos se concentren siempre en los mismos lugares.
La elección de cada emplazamiento no es aleatoria. El subinspector de la Policía Local de Cáceres, Julio Flores, ha explicado que el primer criterio para instalar un control es "garantizar la seguridad" tanto de los agentes que participan en el operativo como del resto de usuarios de la vía, incluidos conductores y peatones. Para ello, se buscan espacios que permitan detener los vehículos y realizar las pruebas sin generar riesgos.
Junto a estas condiciones, los agentes también tienen en cuenta los antecedentes de cada zona, como el número de positivos de alcoholemia, los atropellos, el exceso de velocidad o la existencia de otras conductas que requieran una vigilancia especial.
Prevención continua
Muriel ha recordado que la prevención del consumo de alcohol y drogas al volante no se limita a iniciativas puntuales de la DGT, sino que se mantiene durante los 365 días del año mediante controles preventivos e intervenciones relacionadas con accidentes, infracciones o conductas de riesgo. El refuerzo previsto esta semana se prolongará hasta el próximo domingo 19 de julio con el objetivo de concienciar a los conductores y evitar que se pongan al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas.
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