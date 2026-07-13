Portugal y Costa de Marfil inauguran este viernes el Festival Internacional de Folklore de Cáceres: consulta toda la programación

Cáceres volverá a convertirse este fin de semana en un punto de encuentro para la música, la danza y las tradiciones populares con la celebración del Festival Internacional de Folklore Ciudad de Cáceres. La Plaza Mayor acogerá las actuaciones los días 17 y 18 de julio, a partir de las 22.00 horas, un horario elegido para disfrutar de los espectáculos cuando las altas temperaturas den paso a una noche más agradable.

La programación de esta nueva edición ha sido presentada este lunes en el Ayuntamiento de Cáceres por el concejal de Cultura, Jorge Suárez, junto a miembros de la junta directiva de la Asociación Cacereña de Folklore, entidad organizadora del festival. El certamen reunirá sobre el escenario a agrupaciones nacionales e internacionales con el objetivo de acercar al público la riqueza y diversidad de las tradiciones folklóricas de distintos países.

El intercambio cultural, eje del festival

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que el festival tiene como principal objetivo promover la diversidad cultural y favorecer el intercambio entre los pueblos a través de la música, la danza y las tradiciones populares, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre diferentes culturas. "Ese intercambio cultural es lo que nos ha enriquecido como sociedad y también como personas. Precisamente, ese es uno de los objetivos que perseguimos en la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, fomentar el conocimiento y el intercambio entre culturas a través de nuestro patrimonio. Queremos poner en valor ese legado inmaterial que hemos heredado, esas canciones y tradiciones que durante generaciones se han transmitido de padres a hijos y que forman parte de nuestra identidad. Hoy contamos con las herramientas necesarias para preservar ese patrimonio, compartirlo y darlo a conocer más allá de nuestras fronteras. En ese trabajo, El Redoble desempeña un papel fundamental. Es uno de los grupos más representativos que tenemos, no solo en Cáceres, sino también a nivel nacional e internacional, y un magnífico embajador de nuestras tradiciones".

Programa de actuaciones

La programación arrancará el viernes 17 de julio con la actuación del Rancho da Amorosa (Portugal), agrupación perteneciente a la Associação Recreativa Amorosense y fundada en 1935, considerada una de las formaciones tradicionales más veteranas del país luso. Compartirá escenario con la Compañía Artística Mien-Moh, procedente de Costa de Marfil, que mostrará al público la riqueza cultural y artística de la tradición africana.

El sábado 18 de julio subirán al escenario la Asociación Etnográfica Don Sancho, de Zamora, el Grupo Folklórico El Pilar, de Zaragoza, y la Asociación Cacereña de Folklore El Redoble, anfitriona del festival. Las tres formaciones pondrán el broche final a un certamen que volverá a convertir a Cáceres en un escaparate de las tradiciones populares, favoreciendo el intercambio cultural a través de la música, la danza y el patrimonio etnográfico.

Apoyo municipal al festival

Por último, Suárez ha señalado que el Ayuntamiento de Cáceres ha destinado una aportación de 6.000 euros para hacer posible la celebración del Festival Internacional de Folklore en la Plaza Mayor. Asimismo, ha destacado que esta cita cultural se enmarca en la programación conmemorativa del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, reforzando el compromiso municipal con la promoción y difusión del patrimonio cultural y las tradiciones.