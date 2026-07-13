La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos

La variante de Malpartida de Cáceres suele explicarse como una obra para sacar tráfico de la travesía, mejorar la seguridad vial y ordenar la conexión entre la N-521 y la A-66. Pero el proyecto tiene otra lectura menos evidente y muy ligada a la vida diaria del municipio: también figura como una actuación contra el ruido que soporta la localidad por el paso de vehículos.

El Ministerio de Transportes incluye las obras de la variante de Malpartida dentro de sus proyectos para la mejora de la calidad acústica en el entorno de las carreteras del Estado. En esa documentación, la actuación aparece como una mejora acústica, de seguridad y de emisiones en la travesía de la población, identificada como zona de actuación del Plan de Acción contra el Ruido de la segunda fase.

La carretera que hoy atraviesa Malpartida no solo canaliza desplazamientos locales. También forma parte del itinerario hacia Valencia de Alcántara y Portugal, y conecta con la A-66 en uno de los accesos principales del entorno de Cáceres. Esa mezcla de tráfico cotidiano, vehículos de paso y transporte pesado ha convertido durante años la travesía en una vía urbana sometida a una presión constante.

Menos tráfico en el centro

La obra en marcha busca precisamente cambiar esa relación entre la carretera y el casco urbano. La actuación incluye la construcción de una nueva variante de población en la N-521 y la duplicación de calzada de la misma carretera entre el enlace con la autovía A-66 y el municipio. En total, el proyecto suma 10,7 kilómetros y discurre por los términos municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Malpartida de Cáceres.

Transportes sostiene que la intervención permitirá eliminar los problemas asociados al tránsito por la actual travesía, especialmente los relacionados con la seguridad de los usuarios más vulnerables y con los efectos ambientales del tráfico. Entre esos efectos aparecen dos elementos que no siempre ocupan el primer plano en las grandes obras viarias: el ruido y la contaminación atmosférica.

La lógica es sencilla. Si una parte importante de los vehículos deja de atravesar el casco urbano, también debería reducirse el impacto acústico sobre las viviendas, comercios y espacios situados junto a la actual N-521. No se trata solo de ganar fluidez en la circulación, sino de rebajar la presencia diaria de motores, frenadas, aceleraciones y tráfico pesado en una vía que funciona al mismo tiempo como carretera y como calle.

Una obra dentro del plan contra el ruido

La variante aparece vinculada al Plan de Acción contra el Ruido de la Red de Carreteras del Estado, el programa con el que el Ministerio identifica zonas afectadas por el ruido viario y plantea medidas correctoras. En el caso de Malpartida, la solución no pasa por una pantalla acústica junto a una autovía ya existente, sino por una actuación de mayor escala: desviar el tráfico que hoy cruza la población.

Esa dimensión convierte la obra en algo más que una variante convencional. Para el conductor será una nueva forma de rodear el municipio. Para quienes viven o trabajan en la travesía, el cambio se medirá de otra manera: por el número de camiones que dejen de pasar, por la facilidad para cruzar la carretera, por la sensación de seguridad y por el ruido que quede en la calle cuando la circulación de largo recorrido tenga una alternativa.

La intervención está financiada con fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con una inversión de 48,5 millones de euros. Los trabajos afectan, entre otros puntos, a la conexión entre la N-521 y la A-66, donde se han producido cortes y desvíos vinculados a la ejecución del enlace.

La travesía que espera otro ritmo

El debate sobre una variante suele centrarse en plazos, presupuestos y afecciones al tráfico durante las obras. Sin embargo, en Malpartida también hay un componente de calidad de vida. La carretera actual ha formado parte del paisaje urbano durante décadas, pero también ha condicionado la relación del municipio con su propio centro, con sus accesos y con los vecinos que conviven a diario con la circulación.

Cuando la nueva infraestructura entre en servicio, la travesía no desaparecerá, pero su papel debería cambiar. Dejará de ser el paso obligado para buena parte del tráfico que se mueve entre Cáceres, el oeste de la provincia y la frontera portuguesa. Y ese cambio puede traducirse en una mejora menos visible en los planos, pero muy perceptible en la calle: menos ruido, menos emisiones y una carretera urbana con más margen para respirar.

La variante de Malpartida, por tanto, no solo se construye para que los vehículos tarden menos o circulen con más seguridad. También se levanta con la promesa de que el casco urbano soporte menos presión. En una obra pensada para desviar tráfico, el silencio que pueda ganar la travesía será otra forma de medir su impacto.