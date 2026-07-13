Relaciones laborales
Revisar la catalogación de 150 empleados de la Diputación de Cáceres: esta es la petición de CSIF
La organización sindical reclama una regulación de horas extraordinarias, un nuevo acuerdo-convenio y la ampliación del teletrabajo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Diputación de Cáceres que revise la catalogación y valoración de unos 150 empleados públicos que han solicitado una subida de nivel en su complemento de destino.
La organización sindical planteó hace varios meses la reasignación de los niveles correspondientes a los trabajadores de los subgrupos A1 y A2 con el objetivo de corregir las diferencias que, según sostiene, existen dentro de la plantilla provincial.
CSIF recuerda que durante la pasada legislatura se inició un estudio y una revisión de los puestos de trabajo que no llegaron a concluirse antes de las elecciones municipales. Por ello, solicita que este proceso se retome y que las reivindicaciones de los empleados puedan abordarse en el marco de la negociación colectiva.
Otras reivindicaciones
La organización sindical reclama, además, una regulación común de las horas extraordinarias para todo el personal, la negociación de un nuevo acuerdo-convenio y la revisión de las cuantías y los conceptos retributivos.
Entre sus propuestas también se encuentran la ampliación del teletrabajo a un mayor número de puestos y la implantación del nivel IV de la carrera profesional.
CSIF confía en que la Diputación de Cáceres se siente a negociar estas cuestiones y ha señalado que podría convocar movilizaciones a corto plazo en caso de que no se produzcan avances. Asimismo, asegura que permanecerá pendiente de la situación de los trabajadores interinos que han participado en estas reclamaciones.
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