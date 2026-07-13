Una de las víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos descendía de un pueblo de Cáceres

Una de las víctimas mortales en el gravísimo incendio forestal que ha asolado a la provincia de Almería desciende del municipio cacereño de Cabezuela del Valle. Se trataba de un hombre que estaba casado con una mujer estadounidense, cuya madre es cacereña. El juzgado de Vera ha identificado ya a seis de los fallecidos en el fuego que ha calcinado 7.000 hectáreas en el entorno de los pueblos de Los Gallardos, Bédar y Lubrín, con un perímetro de alrededor de 40 kilómetros.

Actualmente, el incendio ha sido dado por controlado técnicamente, aunque todavía no consta como extinguido. El Plan Infoca ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, y se han levantado todas las medidas excepcionales de protección a la población. Los equipos siguen trabajando sobre puntos claientes, posibles reproducciones y la extinción total.

El incendio ha causado un total de trece muertes. Doce personas fallecieron durante el avance de las llamas y la cifra aumentó el domingo porque una mujer británica de 93 años que había resultado herida murió en el Hospital de Torrecárdenas. El balance inicial también contabilizó ocho heridos, cuatro de ellos graves por quemaduras e inhalación de humo. Cuatro fueron trasladados a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Así comenzó

Los primeros avisos se recibieron hacia las 16.25 horas del jueves 9 de julio. El fuego comenzó junto a una carretera, en una cuneta situada en el término de Los Gallardos, y enseguida saltó hacia la vegetación forestal.

La hipótesis principal de la Guardia Civil es la caída o rotura de un cable eléctrico entre dos postes, que habría provocado dos focos a ambos lados de la carretera. No obstante, el origen todavía está bajo investigación y no debe presentarse como definitivamente acreditado.

Endesa asegura que el cable señalado no formaba parte de su red, que pertenecía a una acometida privada y que la instalación llevaba años dada de baja y no tenía tensión. Red Eléctrica también ha descartado que fuera de su propiedad. Esta circunstancia deja pendiente aclarar cómo y por qué se inició realmente el fuego en ese punto.

Una propagación extraordinariamente rápida

El incendio, inicialmente de poca intensidad, se convirtió en un gran fuego forestal por las fuertes rachas de viento, que llegaron a rondar los 50 kilómetros por hora. Las llamas avanzaron hacia el nordeste y recorrieron aproximadamente 15 kilómetros en apenas dos horas.

La combinación del viento con una vegetación extremadamente seca —matorral bajo, esparto y algunas zonas de pinar— hizo que el incendio se propagara a una velocidad que la Junta ha calificado de inédita. La orografía escarpada y la abundancia de viviendas dispersas en el monte complicaron tanto la evacuación como el acceso de los servicios de emergencia.

Qué ocurrió con las víctimas

Las primeras investigaciones diferenciaron dos grupos entre las doce personas que murieron directamente durante el incendio. Cuatro fueron localizadas en un vehículo alcanzado por el fuego y otras habrían tratado de huir a pie por una zona de rambla y caminos alternativos.

La principal línea de investigación apunta a que la densa humareda, la falta de visibilidad y el uso de rutas distintas a las indicadas convirtieron la huida en una trampa. No obstante, la secuencia exacta de los avisos, las órdenes de confinamiento o evacuación y los desplazamientos de cada grupo todavía debe reconstruirse. Conviene tratar esta cuestión como una investigación provisional, evitando atribuir directamente la responsabilidad a las víctimas.