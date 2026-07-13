Última sesión plenaria ordinaria del curso político
Vox lleva a pleno el blindaje de la Cruz de los Caídos de Cáceres
La moción busca proteger la Cruz “frente a cualquier interpretación de la Ley de Memoria Democrática”
La Cruz de los Caídos de la Plaza de América volverá a situarse en el centro del debate político en el Ayuntamiento de Cáceres. El Grupo Municipal de Vox defenderá en el pleno de este jueves una moción con la que busca reforzar la protección del monumento, mantenerlo en su ubicación actual e instar a la Junta de Extremadura a iniciar los trámites para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Ley de Memoria Democrática
La iniciativa llega después de que el partido haya mostrado su rechazo a una posible retirada de la cruz al amparo de la Ley de Memoria Democrática. En la moción, Vox sostiene que el monumento constituye "uno de los elementos patrimoniales más representativos del paisaje urbano" de Cáceres y considera que, con el paso del tiempo, ha adquirido un valor histórico, artístico, religioso y sentimental que trasciende el contexto en el que fue construido.
Entre los acuerdos que propone la formación figura que el Ayuntamiento de Cáceres manifieste su compromiso con la permanencia de la cruz en la Plaza de América y la reconozca como un elemento integrante del patrimonio histórico, cultural, artístico y religioso de la ciudad, cuya conservación debe prevalecer frente a cualquier interpretación que pueda justificar su desaparición.
Asimismo, Vox plantea que el pleno exprese su rechazo a la utilización de la Ley de Memoria Democrática para promover la retirada de símbolos religiosos o elementos patrimoniales que, a su juicio, forman parte de la historia y la identidad de los municipios españoles.
Modificar o derogar
La moción también insta al Gobierno de España a modificar o derogar los preceptos de la ley que, según la formación, permiten o favorecen la eliminación de cruces, monumentos o elementos del patrimonio histórico por razones ideológicas.
Otro de los puntos reclama a la Junta de Extremadura que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección patrimonial de la Cruz de los Caídos mediante su declaración como BIC, con el objetivo de evitar cualquier actuación que suponga su retirada o alteración.
Además, Vox propone que el consistorio impulse las actuaciones necesarias para garantizar la conservación, limpieza y mantenimiento del monumento, con el fin de preservar este elemento para las generaciones futuras.
La formación defiende que la Cruz de la Plaza de América se encuentra plenamente integrada en el paisaje urbano de Cáceres y sostiene que representa un símbolo de identidad para varias generaciones de vecinos, por lo que considera que debe mantenerse en su actual emplazamiento.
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