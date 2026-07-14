Agenda cultural
Cáceres contará con propuestas para todos los gustos en los próximos meses
La ciudad acogerá talleres de marcha nórdica, el musical 'Sonrisas y lágrimas' y un homenaje a Dire Straits
Tres opciones muy diversas para disfrutar en la ciudad.
Talleres de Marcha Nórdica
Los Talleres de Marcha Nórdica darán comienzo el próximo 15 de julio de la mano de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) y el Club de Montaña La Majona. La iniciativa está dirigida a personas que quieran iniciarse en esta modalidad deportiva y aprender su técnica desde el primer día.
Las sesiones se desarrollarán en dos turnos: los lunes y miércoles, de 7.30 a 8.30 horas, y los martes y jueves, de 21.00 a 22.00 horas. Los grupos serán de un mínimo de 10 participantes y el precio será de 13 euros por quincena. Además, la organización facilitará los bastones necesarios para la práctica de la actividad. La marcha nórdica combina el paseo con el uso de bastones específicos, permitiendo trabajar gran parte de la musculatura del cuerpo y aportando importantes beneficios para la salud y la condición física.
'Sonrisas y lágrimas' llega a Cáceres
El Gran Teatro de Cáceres llevará el próximo 5 de septiembre el musical Sonrisas y Lágrimas a la Plaza de Toros, donde se representará a las 22.00 horas. La nueva producción de Theatre Properties, dirigida por Silvia Villaú, destaca por su espectacular escenografía, que transporta al público a la Austria de los años treinta, y por la inolvidable música de Rodgers & Hammerstein. La historia sigue a María, una joven novicia que llega al hogar del capitán Von Trapp para cuidar de sus siete hijos. Su alegría y pasión por la música transformarán la vida de la familia mientras afrontan los profundos cambios que vive Europa a finales de los años treinta. Considerado uno de los grandes clásicos del teatro musical, el espectáculo está recomendado para todos los públicos y tiene una duración aproximada de 135 minutos, con descanso incluido. Las entradas tienen un precio de 32 euros.
El Palacio de Congresos de Cáceres acoge un homenaje a Dire Straits
Los amantes del rock tienen una cita este octubre a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, que acogerá un espectáculo homenaje a la mítica banda Dire Straits. El concierto ofrecerá un recorrido por algunos de los grandes éxitos del grupo británico, en una velada pensada para revivir su inconfundible sonido. Las entradas están disponibles desde 26,00 euros.
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