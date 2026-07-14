Cáceres estrena un autobús eléctrico con cargadores para móviles en todos los asientos

Cáceres incorporará a partir de septiembre el primer autobús articulado 100% eléctrico de su red de transporte urbano. El vehículo, de 18 metros de longitud y con capacidad para 123 pasajeros, se destinará inicialmente al servicio de refuerzo de la línea 8, una de las últimas ampliaciones introducidas en el contrato municipal.

El nuevo autobús ha sido presentado este martes en las cocheras municipales y supone una novedad tanto para la ciudad como para Vectalia, la empresa concesionaria del servicio, ya que se trata del primer vehículo eléctrico articulado que la compañía pone en circulación. En concreto, se trata de un modelo MAN Lion's City 18 E preparado para transportar a 41 viajeros sentados y 80 de pie, además de disponer de dos espacios reservados para personas con movilidad reducida.

El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha subrayado que esta incorporación "permitirá renovar la flota de vehículos de Cáceres" y avanzar hacia un servicio más eficiente y sostenible. "Es un autobús 100% eléctrico que viene a aportar eficiencia desde el punto de vista del consumo energético, menos ruido y menos contaminación acústica", ha destacado durante la presentación, en la que también han participado el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Medio Ambiente, Pedro Muriel; la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos; y el presidente del Grupo Vectalia, Antonio Arias.

La comitiva examina el interior del primer autobús articulado eléctrico de la red urbana de Cáceres. / El Periódico

Más accesible y conectado

El vehículo está equipado con dos motores eléctricos y ocho baterías de alta capacidad. También dispone de climatización mediante bomba de calor, iluminación Full LED, cámaras de vigilancia en las puertas y paneles informativos luminosos. Para facilitar el acceso cuenta con un sistema de inclinación lateral, conocido como 'kneeling', que permite rebajar la altura del autobús en las paradas. Incorpora igualmente una rampa eléctrica y otra manual, así como espacios específicos para sillas de ruedas y cochecitos infantiles.

Una de las prestaciones más llamativas del nuevo vehículo es la instalación de tomas de carga en todos los asientos, que permitirán a los viajeros recargar sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el trayecto.

Además, su gran capacidad permitirá emplearlo en los trayectos y franjas horarias con una mayor demanda de viajeros. El Ayuntamiento de Cáceres prevé que comience a circular a partir del próximo mes de septiembre en el servicio de refuerzo de la línea 8, aunque posteriormente podrá utilizarse en diferentes recorridos de la red urbana.

Coste del servicio

Mateos ha encuadrado la incorporación de este autobús dentro de las modificaciones realizadas en el transporte urbano durante la legislatura, entre ellas la creación de nuevas líneas, los cambios en algunos recorridos y las bonificaciones aplicadas a distintos títulos. El alcalde ha destacado la gratuidad del transporte para los menores de 16 años y los mayores de 65, además de las reducciones establecidas en varios bonos, y ha defendido el esfuerzo económico que realiza el ayuntamiento para mantener el servicio.

Según ha explicado, los ingresos obtenidos mediante la venta de billetes y abonos "no cubren ni siquiera el 50%" del coste total del transporte urbano, por lo que una parte mayoritaria se financia mediante recursos públicos. "Como gestores también tenemos que buscar un equilibrio entre lo que cuesta el servicio y la prestación del mismo", ha señalado Mateos, quien ha rechazado las críticas desde la oposición sobre la gestión municipal del transporte público.