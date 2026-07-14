Cáceres valla la Fuente Luminosa ante un posible pase de España a la final del Mundial

La ciudad de Cáceres se está preparando para un hipotético pase de España a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Los operarios municipales han trabajado a primera hora de la mañana en la Fuente Luminosa, en el entorno del Paseo de Cánovas, para vallar por completo la instalación, que suele ser el lugar de celebración de los cacereños cuando el equipo de la ciudad o la selección nacional logra éxitos deportivos.

Quizá todavía sea demasiado temprano para celebrar, puesto que una victoria del conjunto dirigido por Luis de la Fuente no implica todavía ser los campeones del mundo, pero el consistorio ha preferido curarse en salud para evitar mayores problemas. En caso de victoria, todavía quedaría una gran final, que se disputaría el próximo domingo ante el vencedor de la otra semifinal, donde se cruzarán Inglaterra y Argentina.

Celebraciones recientes

La última vez que los aficionados al fútbol de la ciudad han acudido a la Fuente Luminosa para celebrar un éxito fue el pasado mes de mayo, cuando el Cacereño logró la salvación en Primera Federación tras vencer al Zamora en el estadio Ruta de la Plata. Al regreso de tierras zamoranas, el autobús del equipo acudió directamente hasta allí para encontrarse con los aficionados.

Fue un cita más rápida que el año anterior. En 2025, justo el sábado de la Feria de San Fernando, el Cacereño lograba vencer al Estepona en el estadio Príncipe Felipe y lograba el ansiado ascenso. Ese día sí que hubo una gran celebración que se prolongó durante horas con miles de aficionados.

La semifinal, en la plaza de toros

Pero para que la ciudad pueda acudir a celebrar la final a la Fuente Luminosa, primero es necesario vencer a un equipo plagado de estrellas como es Francia. Mbappé, Olise, Dembele o Doue no pondrán nada fácil la tarea a los españoles. Y para disfrutarlo al máximo, el Ayuntamiento de Cáceres va a habilitar una gran pantalla gigante en la plaza de toros. El partido va a comenzar a las 21.00 horas, pero la apertura de puertas tendrá lugar a las 19.00. Habrá servicio de bar, terraza y 'foodtrucks'.

Esto se produce después de que el recinto se convirtiera el pasado fin de semana en el epicentro deportivo de la ciudad, con una competición internacional de baloncesto 3x3. La empresa organizadora optó por colocar una pantalla gigante para ver el partido entre España y Bélgica de cuartos de final que resultó un gran éxito de público.