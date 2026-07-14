Cerca de 80 niños cierran en Pinofranqueado (Cáceres) ocho días de campamento diocesano

La Pastoral de Infancia de la Diócesis de Coria-Cáceres clausuró este domingo, 12 de julio, una nueva edición de su campamento de verano, desarrollado desde el día 5 en el Aula de la Naturaleza de Pinofranqueado. Cerca de 80 niños y niñas participaron en una semana concebida para combinar el ocio, el contacto con el entorno natural y la transmisión de valores cristianos. Parte de los menores pudo asistir gracias a las ayudas concedidas por la Diócesis a familias en situación de vulnerabilidad, según ha informado la propia organización.

El campamento se celebró bajo el lema 'Pasaporte: La vuelta al mundo en 7 días'. A partir de esa idea, los participantes emprendieron un recorrido simbólico por diferentes países, culturas y valores mediante juegos, talleres y actividades educativas. El programa incluyó también excursiones, tiempo libre, dinámicas en grupo y momentos de oración. El objetivo era favorecer que los menores ganaran autonomía, conocieran a otros niños y convivieran durante varios días alejados de sus rutinas habituales.

La propuesta permitió que los participantes pasaran buena parte de la semana al aire libre y redujeran durante unos días la utilización de teléfonos móviles, videojuegos y otros dispositivos electrónicos.

Los responsables del campamento plantearon actividades destinadas a trabajar el compañerismo, la responsabilidad, la creatividad, la solidaridad y el respeto hacia los demás. La convivencia diaria obligó también a los menores a participar en las tareas comunes y a aprender a desenvolverse fuera de sus hogares.

La experiencia estuvo dirigida por un equipo de monitores y voluntarios del Grupo Scout Alezeia, encargado de organizar las actividades, acompañar a los menores y atender las necesidades surgidas durante los ocho días.

Desde la organización han destacado la implicación del equipo y la confianza mostrada por las familias, algunas de las cuales trasladaron su agradecimiento durante la jornada de despedida.

Visitas y celebraciones religiosas

El campamento recibió durante la semana la visita del sacerdote Raúl Hernández y del vicario de Pastoral de la Diócesis de Coria-Cáceres, Ángel Martín.

Ambos compartieron diferentes momentos con los menores y los monitores, conocieron el funcionamiento de las actividades y participaron en encuentros relacionados con la celebración y transmisión de la fe.

El Campamento Diocesano de Infancia de Coria-Cáceres concluyó este domingo en Pinofranqueado después de ocho jornadas de convivencia, actividades y formación cristiana. Cerca de 80 menores de entre 7 y 13 años participaron en una edición que incluyó ayudas para familias vulnerables

Los contenidos religiosos estuvieron presentes en el programa junto a las actividades recreativas. La organización presentó el campamento como una oportunidad para que los niños fortalecieran su relación con la comunidad cristiana y trasladaran lo aprendido a sus familias, colegios y parroquias.

Los participantes también siguieron juntos algunos de los partidos disputados por la selección española durante el Mundial. Estos encuentros se convirtieron en otro momento de convivencia dentro de la programación semanal.

Una despedida con las familias

La última jornada estuvo dedicada a las familias. Padres, madres y otros allegados acudieron el domingo a Pinofranqueado para compartir las horas finales del campamento con los menores y el equipo de monitores.

La despedida incluyó una eucaristía presidida por el sacerdote Fernando Pecero. Durante la celebración, animó a los participantes a mantener en su vida cotidiana los valores y enseñanzas recibidos durante la semana.

La organización insistió en que el final del campamento no supone el cierre de la experiencia, sino el comienzo de una etapa en la que los menores pueden aplicar lo aprendido en sus relaciones familiares, escolares y sociales.

La canción utilizada durante el encuentro, con el mensaje "Tú vives en mí, soy tuyo para siempre", acompañó algunos de los momentos de la clausura.

La próxima edición, en el horizonte

Los niños abandonaron el Aula de la Naturaleza después de ocho días de convivencia, nuevas amistades y actividades compartidas. Para algunos era su primera experiencia fuera de casa durante un periodo prolongado; otros repetían después de haber participado en ediciones anteriores.

La Pastoral de Infancia considera que el campamento se ha consolidado como una de sus principales propuestas estivales. Su intención es mantener una iniciativa que combina el ocio educativo, la naturaleza y la formación religiosa.

La Diócesis de Coria-Cáceres ha comenzado ya a mirar hacia la próxima edición después de cerrar una semana en la que cerca de 80 menores compartieron juegos, excursiones y aprendizajes en Pinofranqueado.