La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial

La Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, ha recuperado la cafetería del santuario, un asunto que permanecía judicializado desde finales de 2023. El juicio estaba previsto para la mañana de este martes, 14 de julio, y finalmente se ha llegado a un acuerdo entre las partes, según ha confirmado a este periódico el mayordomo de la hermandad, Joaquín Floriano Gómez. A falta de dictarse sentencia en los próximos días y hacerse pública, el acuerdo de conciliación pasa porque los promotores de la iniciativa, Asador de la Montaña y Raúl Salgado, devuelven las llaves de la cafetería a la cofradía y ésta les devuelve la fianza que aportaron en su día, algo más de 4.000 euros. Además, se procede a la resolución del contrato.

Floriano ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha indicado que el futuro de la cafetería tendrá que resolverse ahora en el seno de la cofradía y que desconocen el estado del inmueble porque "nunca volvimos a entrar". La hermandad había demandado a los empresarios que presentaron el proyecto para reformar el espacio hostelero y pidieron la resolución del contrato de alquiler, algo que finalmente han conseguido.

Encaje procesal

El conflicto judicial enfrentaba a los promotores de la parcela con los responsables del restaurante, en un proceso que tenía como eje la legitimidad de la ocupación y explotación del establecimiento en un enclave emblemático de la ciudad. Según constaba en las últimas actuaciones judiciales, la demanda presentada planteaba un desahucio, pero en realidad ejercitaba una acción declarativa, lo que suponía un error de encaje procesal. Este defecto formal llevó a transformar el procedimiento en juicio ordinario, el cauce adecuado para dirimir este tipo de controversias civiles, que se ha celebrado este martes.

Fotogalería | La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera la cafetería tras años de litigio / Laura Alcázar

La cofradía de la patrona cacereña presentó una demanda de desahucio contra los promotores del proyecto de restaurante en el santuario por incumplimiento de contrato, solicitando su resolución vía judicial; un asunto que ha tramitado el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Cáceres. Se trata de un inmueble propiedad de la Cofradía de la Virgen de la Montaña, que estaba cerrado desde 2019, lo que dejó huérfanos de servicios (aseos, refrescos, refrigerio...) a los numerosos ciudadanos que suben al santuario.

Fue entonces cuando la junta cofrade anterior a la llegada de Floriano como mayordomo (fue designado en junio de 2023) eligió la propuesta de tres empresarios para adjudicarlo por un plazo de 25 años. Ellos proyectaban una reforma integral de interiores, cocina, terrazas, mobiliario, instalaciones... Preveían instalar en la parte exterior de arriba un velador para disfrutar de las vistas durante todo el año. No tendría una estructura fija pero estaría cerrado y totalmente climatizado.

En la plataforma inferior pensaban igualmente habilitar aseos, tan necesarios en la zona, adaptados por completo a personas con discapacidad y con dificultades de movilidad, un pequeño elevador y puntos para el avistamiento de aves. En el ayuntamiento se le fue concedida licencia pero nunca las obras llegaron a materializarse. Ahora, el acuerdo y la posterior sentencia de la jueza da por cerrado un asunto que podría desencallar una cafetería que lleva años sin prestar servicio.