La Cofradía de la Virgen de la Montaña de Cáceres se une al dolor por los 13 muertos del incendio de Los Gallardos

La Cofradía de la Virgen de la Montaña ha difundido un mensaje de pésame y solidaridad tras el grave incendio forestal declarado en Los Gallardos, en la provincia de Almería. "Expresamos nuestro más profundo dolor ante la trágica pérdida de vidas humanas", señala la institución cacereña en una publicación compartida a través de su cuenta de Instagram. El comunicado traslada las condolencias y el apoyo de la cofradía a las familias de las trece personas fallecidas, así como al conjunto de vecinos afectados por el fuego. La cifra de víctimas mortales ascendió a trece después del fallecimiento en el hospital de una mujer británica de 93 años que había resultado herida.

La publicación aparece encabezada por el escudo de la Cofradía de la Virgen de la Montaña y concluye con el mensaje "Oramos por ellos y ellas". La entidad religiosa ha querido reconocer también el trabajo realizado por los profesionales movilizados para hacer frente al incendio. "Manifestamos también nuestro agradecimiento a los equipos de extinción y emergencias por su labor en el control del fuego", recoge el texto.

Comunicado de la Cofradía de la Montaña de Cáceres. / El Periódico

La cofradía ha elevado además sus oraciones a la Virgen de la Montaña por el descanso de las víctimas, la recuperación de las personas afectadas y la reconstrucción de las zonas dañadas. La institución trabaja habitualmente para conservar y difundir la devoción a la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres y una de las principales referencias religiosas y populares de la ciudad. El incendio comenzó el jueves en el término municipal almeriense de Los Gallardos y se propagó con rapidez hacia otras zonas del Levante almeriense, favorecido por el viento y unas condiciones meteorológicas especialmente adversas.

Los desalojos

El fuego ha calcinado alrededor de 7.000 hectáreas y obligó a desalojar a cerca de un millar de personas. El Plan Infoca lo dio por estabilizado después de cuatro días de trabajo, aunque los equipos continuaron sobre el terreno con las labores de vigilancia, búsqueda y evaluación de daños.

La Junta de Andalucía decretó tres días de luto oficial por las víctimas, desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, periodo durante el que las banderas ondearon a media asta en los edificios públicos de la comunidad.

El origen del fuego continúa bajo investigación. Las primeras informaciones apuntaron a la posible rotura de un cable en una instalación privada, aunque las autoridades no han presentado esa hipótesis como una conclusión definitiva.

La Cofradía de la Virgen de la Montaña ha expresado desde Cáceres sus condolencias por las trece víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha agradecido la labor de los equipos de extinción y emergencias desplegados en la zona

El mensaje de la Cofradía de la Virgen de la Montaña incorpora a Cáceres a las expresiones de pesar surgidas tras una de las tragedias forestales más graves ocurridas en España durante las últimas décadas. Desde el santuario de la patrona cacereña, la entidad ha trasladado su cercanía a las familias que han perdido a sus seres queridos, a quienes permanecen pendientes de las consecuencias del incendio y a los municipios que afrontan ahora el largo proceso de recuperación.