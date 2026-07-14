Descuentos, bonificaciones y bajas emisiones: el futuro del autobús urbano en Cáceres, a examen

El nuevo contrato del autobús urbano de Cáceres centrará parte del debate político en el pleno municipal de este jueves (el último del curso). El Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) defenderá una moción para que el futuro pliego del servicio refuerce su carácter social, incorporando bonificaciones tarifarias, mejoras en accesibilidad, una mayor participación vecinal y el impulso de vehículos de bajas o cero emisiones.

Los ediles de UP Consuelo López y Álvaro Jaén. / EP

Bonificación y descuento

La formación plantea que el documento definitivo incorpore las propuestas y alegaciones presentadas por las asociaciones vecinales en el seno de la Mesa del Transporte durante la elaboración del proyecto preliminar de reordenación de líneas. Asimismo, solicita que este órgano vuelva a reunirse antes de la publicación de los pliegos para revisar su contenido.

Entre las principales medidas figura el mantenimiento de las bonificaciones y descuentos para personas mayores, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, familias numerosas, desempleados y víctimas de violencia de género, además de blindar la gratuidad del autobús para los menores de 16 años.

La moción también reclama que el futuro contrato incluya como requisito de obligado cumplimiento el respeto a las cláusulas sociales, con medidas destinadas a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral y familiar, la estabilidad en el empleo, el descanso de la plantilla y la inserción laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Accesibilidad

Otro de los ejes de la propuesta se centra en la accesibilidad universal, garantizando que tanto los vehículos como la información al usuario, los sistemas de venta y validación de títulos de transporte y las infraestructuras asociadas puedan ser utilizados por todas las personas.

Además, UPpropone incorporar compromisos de calidad del servicio, medidas de innovación y digitalización que mejoren la gestión del transporte público y la experiencia de los usuarios, así como favorecer la implantación progresiva de vehículos de bajas o cero emisiones para reducir la huella de carbono.

La formación considera que el nuevo pliego debe concebir el transporte urbano no solo como un servicio de movilidad, sino también como una herramienta para impulsar la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.