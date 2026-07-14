Moción de Unidas Podemos
Descuentos, bonificaciones y bajas emisiones: el futuro del autobús urbano en Cáceres, a examen
Unidas Podemos busca incluir bonificaciones tarifarias, mejoras en accesibilidad y vehículos de bajas emisiones en el nuevo contrato del transporte público de la ciudad
El nuevo contrato del autobús urbano de Cáceres centrará parte del debate político en el pleno municipal de este jueves (el último del curso). El Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) defenderá una moción para que el futuro pliego del servicio refuerce su carácter social, incorporando bonificaciones tarifarias, mejoras en accesibilidad, una mayor participación vecinal y el impulso de vehículos de bajas o cero emisiones.
Bonificación y descuento
La formación plantea que el documento definitivo incorpore las propuestas y alegaciones presentadas por las asociaciones vecinales en el seno de la Mesa del Transporte durante la elaboración del proyecto preliminar de reordenación de líneas. Asimismo, solicita que este órgano vuelva a reunirse antes de la publicación de los pliegos para revisar su contenido.
Entre las principales medidas figura el mantenimiento de las bonificaciones y descuentos para personas mayores, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad, familias numerosas, desempleados y víctimas de violencia de género, además de blindar la gratuidad del autobús para los menores de 16 años.
La moción también reclama que el futuro contrato incluya como requisito de obligado cumplimiento el respeto a las cláusulas sociales, con medidas destinadas a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral y familiar, la estabilidad en el empleo, el descanso de la plantilla y la inserción laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
Accesibilidad
Otro de los ejes de la propuesta se centra en la accesibilidad universal, garantizando que tanto los vehículos como la información al usuario, los sistemas de venta y validación de títulos de transporte y las infraestructuras asociadas puedan ser utilizados por todas las personas.
Además, UPpropone incorporar compromisos de calidad del servicio, medidas de innovación y digitalización que mejoren la gestión del transporte público y la experiencia de los usuarios, así como favorecer la implantación progresiva de vehículos de bajas o cero emisiones para reducir la huella de carbono.
La formación considera que el nuevo pliego debe concebir el transporte urbano no solo como un servicio de movilidad, sino también como una herramienta para impulsar la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
- Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
- Manolo Bejarano, diestro de Cáceres: 'Me quedan cinco meses para jubilarme como torero, con 14 cornadas y orgulloso de un trabajo que ha sido mi vida y mi pasión
- Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
- Los Conciertos del Pedrilla de Cáceres incorporan barra este año: esta es la programación para julio y agosto
- Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
- El apoyo del barrio impulsa a Lucía Núñez a seguir al frente de su librería en Cáceres tras la muerte de su marido: 'Quiero seguir luchando por nuestro proyecto
- Claudia Márquez, socorrista en Cáceres con 17 años: 'Hay jóvenes preparados para trabajar, pero faltan oportunidades
- La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos