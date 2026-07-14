Un falso parque infantil en la calle Caleros: los vecinos tiran de ironía para protestar contra una nueva promoción de apartamentos turísticos en Cáceres

Varios carteles con apariencia institucional han sembrado la confusión en la calle Caleros al anunciar la supuesta apertura de un parque infantil. Sin embargo, el proyecto real es otro: en el número 55 de esta conocida vía del casco antiguo se habilitarán próximamente cinco apartamentos turísticos y una pequeña piscina interior. Todo apunta, por tanto, a que el anuncio forma parte de una protesta irónica contra la turistificación del barrio.

Por ahora no se conoce la autoría del cartel, que habría aparecido este domingo con el mensaje 'Próxima apertura: Parque infantil'. Aunque a primera vista reproduce la estética institucional de la Junta de Extremadura, una lectura más detenida revela la expresión 'Junta de Extrema y Dura', un juego de palabras que refuerza el carácter irónico y reivindicativo del mensaje.

El cartel colocado anuncia la próxima apertura. / El Periódico

Malestar persistente

El responsable de la promoción es Javier Gutiérrez, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex). El empresario sostiene que el falso anuncio constituye un nuevo episodio de rechazo a este tipo de actuaciones en el casco antiguo de Cáceres.

Según explica, días antes ya habían aparecido en el mismo lugar pintadas con el mensaje 'No a los pisos turísticos', motivo por el que ha acudido a la Policía Nacional para formalizar una denuncia y dejar constancia de lo ocurrido.

Recuperación del inmueble

Frente a las críticas por la expansión de los alojamientos turísticos, Gutiérrez defiende que esta intervención permitirá recuperar un edificio que presentaba un "estado de deterioro muy avanzado" y se encontraba prácticamente en ruinas. A su vez, rechaza que el proyecto suponga retirar del mercado una vivienda habitable. "No estamos quitando espacio a nadie ni vivienda a los vecinos, sino recuperando parte del patrimonio que, de otra forma, seguiría deteriorándose", asegura.

El actual promotor cifra en cerca de un millón de euros la inversión necesaria para rehabilitar el inmueble y explica que la anterior propietaria decidió venderlo porque no podía asumir el coste de la reforma. A su juicio, una inversión de esa magnitud resultaría difícilmente viable para destinar todo el edificio a una única vivienda.

Estado que presentaba uno de los pilares interiores antes de la intervención. / Cedida a El Periódico

Asimismo, insiste en que esta nueva promoción se ajusta a la normativa vigente. "Si hacemos apartamentos turísticos es porque la ley lo permite. No somos responsables de las normas; nos adaptamos a ellas y desarrollamos un proyecto completamente legal", subraya.

Malestar por la turistificación

Por su parte, la Asociación Vecinal Ciudad Monumental interpreta el cartel como una muestra del creciente malestar por la expansión de los alojamientos turísticos en el barrio. Su presidente, Juan Manuel Honrado, asegura que desconocen quién lo colocó, aunque considera que refleja la "frustración" de una parte de la ciudadanía ante el "intenso proceso de turistificación" que atraviesa el casco histórico.

"Todo se hace por y para el turismo", lamenta, a la vez que reprocha a las administraciones local y regional que, pese a las reiteradas advertencias del colectivo, sigan "mirando descaradamente para otro lado".