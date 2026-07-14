El histórico bautizo de los primeros niños de la Casa de la Madre de Cáceres: canastillas y cien pesetas para cada bebé

El 2 de febrero de 1943 quedó grabado como una fecha significativa en la historia de la Casa de la Madre de Cáceres. Ese día fueron bautizados los cinco primeros niños nacidos en este centro asistencial, apenas unas semanas después de su puesta en funcionamiento. La jornada reunió a autoridades civiles, religiosas y representantes de la sociedad cacereña, que apadrinaron a los recién nacidos en un acto cargado de simbolismo.

Canastillas y cien pesetas para los recién nacidos

Con motivo de la celebración, cada uno de los bebés recibió una canastilla con artículos básicos y una cartilla de ahorros dotada con cien pesetas, un gesto que pretendía ofrecer un primer apoyo económico a las familias en una época marcada por las dificultades de la posguerra.

La Casa de la Madre se convirtió con el paso de los años en un referente de la atención maternoinfantil en la provincia de Cáceres. El centro llegó a disponer de medio centenar de camas y acogía a mujeres embarazadas procedentes de numerosos municipios cacereños. Muchas de ellas ingresaban hasta un mes antes del parto con el objetivo de mejorar su alimentación, recibir seguimiento médico y afrontar el nacimiento de sus hijos en mejores condiciones sanitarias.

25.000 nacimientos que marcaron una época

A lo largo de su historia, la institución asistió alrededor de 25.000 partos, una cifra que refleja la importancia que tuvo para varias generaciones de familias de la provincia. De esos nacimientos, cerca de 24.000 bebés lograron salir adelante, mientras que en torno a un millar fallecieron en un contexto en el que la mortalidad infantil seguía siendo elevada debido a las limitaciones de la asistencia sanitaria de la época.

La Casa de la Madre desempeñó así un papel fundamental en la mejora de la atención a las embarazadas y a los recién nacidos en Cáceres, convirtiéndose durante décadas en uno de los principales recursos asistenciales para la maternidad en la provincia.