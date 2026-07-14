La ilusión vuelve a El Junquillo de Cáceres con el sorteo de otras 56 viviendas protegidas este martes: 455 aspirantes admitidos

Hace justo un año se celebraba en Cáceres el sorteo de 100 viviendas de protección oficial en la barriada de El Junquillo. Era el primer lote de un total de 200 pisos que se iban a construir en una gran parcela de la calle Dalia. El resultado fue más que positivo: el salón de actos de la Casa de Cultura Antonio Rodríguez Moñino se llenó por completo y algunos de los adjudicatarios se encontraban entre el público, celebrando que acababan de conseguir una vivienda a un precio asequible. La ciudad llevaba mucho tiempo sin vivir un acto de estas características, pero, apenas 365 días después, volverá a acoger otro sorteo similar.

Urvipexsa ha publicado las listas definitivas de admitidos y excluidos para la adjudicación de las viviendas disponibles en la segunda fase de esta promoción, formada por otras 56 casas. Entretanto, ya se han agotado las listas de adjudicatarios y reservas del proceso anterior y ha finalizado el trámite de formalización de los contratos de reserva.

Fotogalería | Sorteo cien viviendas protegidas en el barrio cacereño de El Junquillo /

Una vez concluido el plazo de presentación de alegaciones y subsanación de solicitudes, la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha este nuevo procedimiento, enmarcado en el Plan Habita Extremadura.

Nuevo sorteo

El sorteo se celebrará este martes, 14 de julio de 2026, a las 19.30 horas, en la Casa Municipal de Cultura Antonio Rodríguez Moñino de Cáceres, el mismo escenario que hace un año. Se trata de un acto público al que podrán asistir todas las personas interesadas. Con el fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades, el procedimiento se desarrollará mediante una aplicación informática que generará aleatoriamente el número de inicio de cada uno de los sorteos.

CEDIDA

Se celebrarán dos independientes: uno para la línea general y otro para las viviendas accesibles. En el primero hay un total de 450 personas admitidas, mientras que en el segundo figuran únicamente cinco. A cada solicitante se le ha asignado un número identificativo, que aparece en el listado definitivo ordenado alfabéticamente y que será utilizado como referencia durante el acto.

Así será el sorteo

En cada sorteo se obtendrá un número aleatorio de inicio y, a partir de este, se continuará siguiendo el orden correlativo de las personas admitidas hasta completar la adjudicación de las viviendas que permanezcan disponibles. En caso de alcanzarse el final del listado antes de completar el proceso, se continuará desde el principio, siguiendo un criterio circular. Al comienzo del acto público se informará del número de viviendas que serán objeto de adjudicación en cada una de las modalidades. El año pasado fueron 92 viviendas generales y ocho accesibles.

Jorge Valiente

Los pisos tendrán entre 60 y 80 metros cuadrados y un precio comprendido entre los 110.000 y los 130.000 euros, con trastero y plaza de garaje incluidos. Los bloques, dotados de terrazas y amplias zonas ajardinadas, han sido diseñados con criterios de eficiencia energética. También habrá viviendas adaptadas para personas con problemas de movilidad.

El último sorteo

El sorteo celebrado el año pasado dejó una bonita estampa. Dos amigas desde la infancia, Laura Valle y Paula Tato, consiguieron cada una de ellas una de las viviendas protegidas adjudicadas. Una vivía en Nuevo Cáceres y la otra en Los Fratres. Se habían criado juntas y habían forjado una relación de amistad destinada a durar para siempre, ahora más si cabe como vecinas en El Junquillo.

También hubo suerte para una joven pareja. Marta Solís y Nicolás, ambos de apenas 24 años, reconocían que no tenían demasiadas esperanzas porque el número que les había correspondido era el 335. "Nos parecía demasiado alto", explicaban. "Cuando salió el número, nos pusimos a calcular rápido. Estaba muy nerviosa", reconocía ella después de conocer que habían conseguido una de las viviendas.

Otras 344 casas por toda la ciudad

Urvipexsa tenía inicialmente planteada la construcción de otras 293 viviendas, además de las 200 de El Junquillo, en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, el proyecto fue redimensionado y finalmente se levantarán 344.

La nueva distribución contempla 115 pisos en Nueva Ciudad, 23 en Residencial Gredos, 44 en Residencial Universidad y 162 en Vegas del Mocho, la actuación de mayor envergadura. El objetivo inicial era que su construcción estuviera terminada en 2027, aunque los plazos han variado y estos procedimientos están avanzando más despacio de lo previsto.

Actualmente continúa la planificación de los nuevos desarrollos. Ya se ha licitado la redacción de los proyectos de Residencial Gredos y Vegas del Mocho, un paso previo necesario para definir con precisión las características de los edificios, su distribución, las superficies, el presupuesto, la adaptación a la normativa urbanística y su posterior tramitación administrativa.