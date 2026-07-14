Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres

Primero cerró Stradivarius, después lo hizo la Joyería Jambor, hace unos meses llegó el turno de Punt Roma y ahora se despide Perfumerías Avenida. El entorno de Cánovas vivirá un nuevo cierre en las próximas semanas después de que la cadena de cosmética haya anunciado su adiós a la avenida de España.

La cadena nacional de cosmética ha colocado en su establecimiento de la avenida de España, 23, los carteles de "Liquidación por cierre" y "Hasta fin de existencias". La medida supone la despedida de uno de los dos locales con los que la compañía cuenta en Cáceres.

Desde 2020

La tienda abrió al público en 2020, dispone de 250 metros cuadrados de superficie y fue el segundo establecimiento de la marca en la ciudad. Ofrece una amplia selección de productos de perfumería, belleza, cuidado personal y del hogar, además de un espacio específico dedicado a la parafarmacia.

Su apertura representó una clara apuesta de la compañía por Cáceres, con un establecimiento más moderno, luminoso, espacioso y completamente ecoeficiente. La primera tienda de Perfumerías Avenida en la ciudad había abierto tres años antes, a apenas 350 metros de distancia, en el número 25 de la calle San Antón.

Este local, que previsiblemente continuará abierto, cuenta con unos 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

El anuncio del ERE

El cierre de la tienda de la avenida de España no resulta del todo inesperado, ya que hace apenas un mes se conoció el inicio de un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 98 trabajadores, aunque todo apunta a que la cifra final será inferior.

La empresa salmantina Hermanos Recio, matriz de Perfumerías Avenida, planteó una reestructuración que contempla cierres y ajustes en establecimientos de las 26 provincias en las que está presente la cadena. La compañía cuenta con una plantilla de 656 trabajadores y se prevé que el ajuste quede por debajo del 15% del total.

Sin fecha concreta

Por el momento, no se ha confirmado la fecha exacta del cierre. Sin embargo, uno de los carteles colocados en el escaparate principal señala que el periodo de liquidación se extenderá desde el 8 de julio hasta el 23 de septiembre de este año.

Aunque la campaña se mantendrá hasta agotar las existencias, el establecimiento ha recibido durante la mañana de este martes un nuevo cargamento de productos. En la tienda trabajan actualmente dos empleadas, cuyo futuro laboral permanece por ahora en el aire. Desde el departamento de comunicación señalan que existe la posibilidad de reubicarlas en otro establecimiento porque finalmente no va a ser necesario despedir al centenar de personas que habían planteado.