Pintadas y falsos carteles en Caleros intensifican el rechazo a los apartamentos turísticos en Cáceres

Las pintadas contra los apartamentos turísticos y la posterior aparición de falsos carteles que anunciaban la apertura de un parque infantil han elevado la tensión en torno a la promoción del número 55 de la calle Caleros. La sucesión de acciones ha llevado a su responsable, Javier Gutiérrez, a advertir del riesgo de que este tipo de protestas vayan "in crescendo".

Gutiérrez ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional en representación de la sociedad promotora. Según expone, el cerramiento de la obra viene sufriendo desde hace algún tiempo distintos "deslucimientos" y enmarca los últimos episodios entre la tarde del pasado domingo y la del lunes.

La documentación presentada encuadra lo ocurrido como una posible alteración de bienes inmuebles e incorpora varias fotografías con las que deja constancia de las distintas acciones registradas en en el vallado provisional de la obra, donde está prevista la rehabilitación del edificio para habilitar cinco apartamentos turísticos y una pequeña piscina interior.

El cerramiento de la obra, con el falso anuncio de un parque infantil y las pintadas contra los apartamentos turísticos. / El Periódico

En las imágenes adjuntadas aparece la inscripción 'No piso turístico', realizada con pintura negra sobre el panel en el que aparecen los datos de la licencia y las características del proyecto, así como los falsos anuncios de 'Próxima apertura: Parque infantil' colocados recientemente y diseñados con apariencia institucional.

Sin autoría conocida

El responsable no atribuye los hechos a ninguna persona concreta ni aporta datos que permitan aclarar su autoría. Con la denuncia, asegura, busca prevenir que estas muestras de rechazo se repitan o adquieran una mayor intensidad, especialmente conforme avancen los trabajos de rehabilitación del inmueble.

Por el momento, la identidad de quienes están detrás de las pintadas y los falsos carteles continúa siendo una incógnita. La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres también ha manifestado desconocer su procedencia, aunque interpreta lo ocurrido como un reflejo del malestar de una parte del vecindario del casco antiguo ante la proliferación de alojamientos turísticos.