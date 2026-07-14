El Plan Director dividirá la Ribera del Marco de Cáceres en cuatro zonas para ordenar su recuperación: una hoja de ruta a diez años vista

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha la elaboración del Plan Director de la Ribera del Marco, el documento que deberá ordenar la recuperación de este espacio y establecer qué actuaciones se ejecutan, en qué lugares, con qué prioridad y con qué presupuesto durante la próxima década. El contrato ha salido a licitación por 85.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

El plan no supone todavía el comienzo de las obras, sino la preparación de la hoja de ruta que guiará las futuras inversiones. El objetivo es abordar de forma conjunta la recuperación ambiental del cauce, la conservación de su patrimonio, la mejora de la movilidad y su integración con los barrios y la Ciudad Monumental.

El documento plantea inicialmente dividir la Ribera del Marco en cuatro grandes zonas, aunque la empresa adjudicataria podrá proponer ajustes si los resultados del diagnóstico así lo aconsejan.

La división

La primera zona comprende desde el nacimiento del Arroyo de la Plata hasta la Charca del Marco o del Rey. Los pliegos la consideran el lugar más adecuado para iniciar las intervenciones por su accesibilidad, la mayor claridad sobre la titularidad de los terrenos y la ausencia de grandes afecciones provocadas por infraestructuras.

La segunda se extiende desde la Charca del Marco, a la altura de la calle Bula, hasta Fuente Concejo. Se trata de un área de transición en la que el Ayuntamiento aprecia oportunidades para mejorar el paisaje, el entorno natural y la conexión con la ciudad.

Fotogalería | Obras de mejora en la Ribera del Marco de Cáceres / Jorge Valiente

El tercer tramo discurre desde Fuente Concejo hasta la avenida de la Universidad. Es una de las zonas estratégicas por su proximidad a la Ciudad Monumental y por su posible integración en la ampliación del área de amortiguamiento del conjunto histórico declarado Patrimonio Mundial.

La cuarta zona abarca desde la avenida de la Universidad hasta la desembocadura en el río Guadiloba. Es el tramo más naturalizado y las actuaciones previstas estarán orientadas principalmente a la restauración ecológica y a completar el corredor verde.

Un diagnóstico completo

Los primeros tres meses del contrato se dedicarán a conocer el estado real de la Ribera. El equipo redactor deberá analizar la titularidad pública y privada de los terrenos, detectar posibles ocupaciones irregulares y evaluar la conservación de caminos, edificios, mobiliario e infraestructuras.

También tendrá que elaborar inventarios del patrimonio histórico, la flora y la fauna, estudiar la conectividad con la Sierra de la Mosca y otros espacios verdes y examinar el funcionamiento hidrológico del cauce. Este último análisis incluirá los puntos de vertido, las escorrentías, los riesgos de inundación, el futuro colector de la Universidad, la depuradora y las afecciones generadas por la Ronda Sur como barrera física y ecológica.

La información se obtendrá mediante visitas sobre el terreno, fotografías, entrevistas con hortelanos y usuarios habituales, consultas a organismos y el análisis de la documentación disponible. Todos los datos deberán quedar georreferenciados e integrados en el sistema cartográfico municipal.

Actuaciones para diez años

Una vez aprobado el diagnóstico, comenzará la redacción del Plan de Acción. El documento deberá incluir un catálogo de intervenciones para un horizonte mínimo de diez años, dividido en periodos de cinco, con una valoración económica de cada proyecto previsto durante la primera década.

Entre las medidas que tendrán que estudiarse figuran la limpieza y renaturalización de las márgenes, el control de especies invasoras, la recuperación de vegetación autóctona y la mejora de la calidad del agua. También se plantearán caminos peatonales, recorridos accesibles, conexiones entre las dos orillas, zonas de descanso, áreas de ocio, huertas y espacios culturales o educativos al aire libre.

El plan incorporará además propuestas para conservar molinos, fuentes, lavaderos, norias y otros elementos relacionados con los usos tradicionales del agua. A ello se sumarán sistemas de señalización, bancos, papeleras, fuentes, rutas temáticas y productos turísticos compatibles con la protección del entorno.

PP de Cáceres

Cada actuación deberá contar con una ubicación concreta, un coste estimado, un calendario, sus condicionantes urbanísticos o ambientales y una justificación de su prioridad. La Confederación Hidrográfica del Tajo deberá ser consultada durante la fase de análisis y durante la preparación de las propuestas.

Participación vecinal

El proceso estará abierto a la ciudadanía durante los seis meses de redacción. Los pliegos contemplan actividades en centros educativos, talleres, exposiciones, campañas informativas y concursos de fotografía, relatos, vídeos o propuestas artísticas relacionadas con la Ribera.

También se organizarán mesas de trabajo con técnicos municipales, universidades, asociaciones vecinales, colectivos culturales y ambientales, propietarios y hortelanos. La empresa tendrá que explicar en el documento final qué aportaciones se han recibido y cómo han influido en el diagnóstico y en las actuaciones elegidas.

El contrato está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Plan de Actuación Integrado "Cáceres, la ciudad que queremos". Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de agosto a las 14.00 horas.