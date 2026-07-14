El PSOE de Cáceres acelera la maquinaria electoral para presentar en septiembre a sus candidatos

El PSOE ha activado el calendario para designar a sus candidatos de cara a las elecciones municipales de 2027, un proceso que se desarrollará durante el verano y que prevé culminar con la presentación oficial de las candidaturas el próximo 20 de septiembre. El Comité Regional del partido aprobará este 16 de julio el inicio de los procesos internos que deberán celebrar las agrupaciones locales.

Calendario

La apertura de este calendario llega una vez concluidos los congresos regional y provincial, de los que han salido elegidos Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general del PSOE de Extremadura y más recientemente Fernando García Nicolás al frente del PSOE de la provincia de Cáceres. Con ambos procesos orgánicos cerrados, el partido centra ahora sus esfuerzos en la renovación de sus liderazgos municipales y en la preparación de las candidaturas para los comicios previstos en mayo de 2027.

Las distintas agrupaciones locales deberán desarrollar durante los próximos meses sus procesos de elección de candidatos, que podrán incluir primarias en aquellos municipios donde concurran varios aspirantes. El objetivo es llegar al 20 de septiembre con todas las candidaturas definidas y listas para iniciar la preparación del próximo ciclo electoral.

Cotrina y García Nicolás en el último congreso provincial del PSOE. / Carlos Gil

Belén Fernández

En Cáceres, la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento, Belén Fernández, ha confirmado por primera vez su intención de optar a la candidatura a la Alcaldía.

Fernández ha precisado que habrá que esperar a la apertura del procedimiento de elección previsto para septiembre y al cumplimiento de los plazos establecidos por el partido antes de la proclamación definitiva de los candidatos. "Como son procesos de primarias, podrá haberlas o no; depende de que legítimamente alguien quiera presentarse. Hay unos plazos que cumplir antes de la proclamación definitiva", ha explicado.

De resultar elegida, sería la primera vez que Fernández encabezaría la candidatura socialista al Ayuntamiento de Cáceres (si bien, revalidó como secretaria local en abril de 2025).

La dirigente asumió el liderazgo del grupo municipal tras la renuncia del exalcalde Luis Salaya a su acta de concejal después de las elecciones municipales de 2023, en las que el PP, con Rafael Mateos como candidato, recuperó la Alcaldía. Fernández fue reelegida como secretaria del PSOE local en abril de 2025 tras vencer en primarias al profesor de universidad José Antonio Romero.

"Salimos con toda la fuerza, con todo el equipo y con una energía brutal porque por fin hemos terminado los procesos orgánicos", ha señalado Fernández, al tiempo que ha defendido que el partido representa "las políticas progresistas" que, a su juicio, necesita la sociedad.

La portavoz socialista también ha reivindicado el legado de los gobiernos del PSOE en la transformación de Cáceres y ha vinculado ese trabajo a la candidatura de la ciudad a la Capital Europea de la Cultura 2031.

La portavoz y secretaria local ha defendido que proyectos como el Museo Helga de Alvear, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, el Palacio de Congresos y el CEFOT “son fruto de políticas socialistas”.

“Todo eso que a Cáceres hoy le hace ser una ciudad moderna es gracias a las políticas del PSOE” y lo que “nos sitúa en una situación muy ventajosa para poder optar a la capitalidad” Europea de la Cultura 2031.