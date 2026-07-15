El acusado de matar a un hombre con un martillo en Moraleja (Cáceres) se enfrenta a una pena de hasta 25 años de cárcel

El autor confeso de causar la muerte de José María, un vecino de Acebo de 56 años, tras golpearlo en la cabeza con un martillo en Moraleja se sentará en el banquillo el próximo 23 de noviembre, algo más de dos años después de unos hechos que conmocionaron a esta localidad cacereña y al municipio de origen de la víctima.

La vista se celebrará ante un jurado popular en el Palacio de Justicia de Cáceres y podría prolongarse durante toda la semana, ya que está prevista la declaración de cerca de 40 personas entre el propio acusado, los testigos y los peritos que han intervenido en la investigación.

El encausado, que tenía 57 años cuando ocurrieron los hechos, reconoció posteriormente que golpeó a la víctima con un martillo y, según el informe forense, José María llegó a recibir más de diez golpes de martillo. La principal controversia del juicio no girará, por tanto, en torno a la autoría material de la agresión, sino a la calificación jurídica de lo sucedido y a la pena que finalmente debe imponerse.

Penas solicitadas

La Fiscalía y las dos acusaciones particulares consideran que los hechos constituyen un delito de asesinato. El Ministerio Público solicita una condena de 23 años de prisión, mientras que los representantes de la familia elevan su petición hasta los 25 años de cárcel.

La acusación particular de la viuda está ejercida por el abogado Manuel Montes, mientras que el letrado Julio Federico Fernández representa a los hijos de José María. Ambas representaciones coinciden con la Fiscalía en la calificación de asesinato, aunque reclaman la pena más elevada de las planteadas en el procedimiento.

La defensa sostiene, por el contrario, que lo ocurrido debe calificarse como un delito de homicidio y reclama la aplicación de varias circunstancias atenuantes. El jurado popular deberá decidir si concurren los elementos que permiten hablar de asesinato o si los hechos encajan en la tesis defendida por la representación del encausado.

Un coche de la Guardia Civil, en la puerta de los Juzgados de Coria. / E.P.

Privado de libertad desde 2024

Los hechos se remontan a la noche del 26 de octubre de 2024. José María, natural de Acebo, recibió más de diez golpes de martillo en Moraleja y falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. El cadáver de la víctima fue localizado durante la madrugada del día siguiente en la calle Luis Chamizo, cerca de la confluencia con Cardenal Cisneros.

La aparición del cuerpo, que presentaba signos de violencia, conmocionó a los vecinos de la localidad y dio lugar a una investigación de la Guardia Civil que quedó inicialmente bajo secreto de sumario.

El sospechoso fue detenido poco después y permanece privado de libertad desde entonces. Tras pasar a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria y reconocer los hechos, se acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Desde aquel momento permanece en el Centro Penitenciario de Cáceres a la espera de juicio.