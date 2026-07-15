El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial

La fiesta en la plaza de toros el pasado martes para disfrutar de la gran semifinal de la Copa Mundial entre España y Francia fue total, pero también hubo quejas de las personas que acudieron a la Era de los Mártires para disfrutar del encuentro. Según cuentan, la retransmisión se paralizaba en ciertas ocasiones. Además, la pantalla gigante se quedaba en negro.

El ayuntamiento ha explicado a este diario que los motivos son desconocidos para ellos, puesto que fue una empresa externa quien organizó el evento en la plaza de toros. "Es el grupo hostelero que ya puso la pantalla en cuartos de final, ante Bélgica. Ese mismo día ya plantearon la posibilidad de hacer lo mismo en semifinales. Se hizo toda la tramitación y dimos el 'ok' definitivo el lunes", señalan. "Solicitaron el espacio, pagaron las tasas correspondientes y realizaron la actividad", relatan sobre el procedimiento.

El plan para el domingo

La fiesta fue grandísima en la plaza de toros, y este domingo la ciudad no va a quedarse atrás. El consistorio cacereño ha promovido la instalación este domingo una pantalla de grandes dimensiones para seguir la final del Mundial debido a la gran relevancia y trascendencia social que supone que dicho partido lo juegue España.

Fotogalería | Así vive Cáceres el España-Francia /

La programación va a comenzar a las 19.30 horas y va a contar con animación musical a cargo de un dj. La pantalla se va a instalar en las escalinatas del ayuntamiento. Sus dimensiones serán de 7x3,5 metros y contará con 28.000 vatios de sonido, un despliegue similar a la que se instaló para seguir la pasada final de la Eurocopa. El partido dará comienzo a las 21.00 horas.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha animado a los cacereños a acercarse a la plaza Mayor para vivir "una cita histórica para el deporte español y disfrutar juntos de una jornada de convivencia apoyando a nuestra selección". Rodríguez ha destacado que "queremos que la plaza vuelva a convertirse en el punto de encuentro de todos los aficionados para vivir esta final como una gran fiesta del deporte. Estamos convencidos de que será una tarde inolvidable, tanto por el ambiente que se va a generar como por la ilusión que ha despertado la selección española durante todo el campeonato".

Dispositivo especial

Con motivo de esta convocatoria, se ha preparado un dispositivo especial que incluirá el refuerzo de los servicios de limpieza y la instalación de aseos químicos en el entorno de la plaza Mayor.

Asimismo, la Policía Local coordinará un dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento y, en caso de victoria de la selección española, para que la celebración pueda desarrollarse con todas las garantías. Como es habitual en este tipo de acontecimientos, se procederá al vallado de la Fuente Luminosa y se adoptarán medidas preventivas en el entorno del Parque del Rodeo para evitar situaciones de riesgo.

El ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta cita deportiva desde la plaza Mayor y a animar a la selección española en un ambiente de convivencia, respeto y celebración.