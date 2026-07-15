Cáceres y Portugal coordinarán en septiembre la prolongación de la EX-A1 y un nuevo puente sobre el Erjas

La Alianza Territorial Europea (ATE) y el Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU-Norte) han anunciado que después del verano se celebrará una reunión de alto nivel relacionada con la prolongación de la autovía EX-A1 hasta Portugal y la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Erjas. El colectivo, que afirma llevar cerca de tres años reclamando avances, sitúa el encuentro en septiembre y considera que debe servir para coordinar calendarios, presupuestos y ejecución entre las administraciones españolas y portuguesas.

La organización atribuye este avance a los contactos mantenidos entre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro. El comunicado no precisa, sin embargo, la fecha exacta, el lugar, los participantes ni el orden del día de la reunión anunciada. Guardiola continúa al frente del Ejecutivo extremeño y Montenegro preside actualmente el Gobierno de Portugal.

La referencia a una "primera reunión de alto nivel" debe entenderse como un encuentro específico sobre esta infraestructura, ya que España y Portugal celebraron el pasado 6 de marzo en Huelva la XXXVI Cumbre Luso-Española, presidida por Pedro Sánchez y Luís Montenegro.

"Más vale tarde que nunca"

"Más vale tarde que nunca", ha señalado Francisco Martín, portavoz de ATE y MSU-Norte, quien ha pedido pasar de las declaraciones institucionales a los compromisos concretos.

La plataforma reclama "más agilidad, más voluntad política y más determinación" y rechaza que la infraestructura se utilice como argumento para mantener una confrontación entre la Junta de Extremadura y el Gobierno de España.

"Los ciudadanos estamos cansados del ruido, de la confrontación estéril, de ver quién gana el relato y de la falta de respuestas valientes", ha afirmado Martín. El portavoz sostiene que el objetivo debe ser iniciar las obras de manera progresiva, mediante la ejecución sucesiva de los tramos pendientes.

Nueve kilómetros entre Moraleja y Cilleros

La petición más inmediata de la plataforma consiste en licitar e iniciar antes de que finalice 2026 el tramo de aproximadamente nueve kilómetros entre Moraleja y Cilleros, al que el colectivo se refiere como el noveno de la autovía extremeña.

Los proyectos de trazado de la prolongación fueron divididos oficialmente en dos subtramos: Moraleja Oeste-Cilleros y Cilleros-Portugal. Ambos fueron sometidos a información pública en marzo de 2025 después de recibir la aprobación provisional de la Dirección General de Infraestructuras Viarias.

La Junta calcula que quedan alrededor de 18 kilómetros hasta la frontera y ha elevado a unos 270 millones de euros la estimación de la inversión necesaria. El Ejecutivo autonómico sostiene que la conexión internacional requiere un acuerdo entre España y Portugal para coordinar la carretera portuguesa y el paso sobre el río Erjas.

La Administración extremeña asegura que remitió el 27 de febrero de 2026 al Ministerio de Asuntos Exteriores un borrador del acuerdo bilateral necesario para continuar la tramitación. En mayo, Guardiola volvió a solicitar al Gobierno de España que impulsara su firma.

Fotogalería | La Alianza Territorial Europea, en Lisboa para pedir una autovía a Portugal / Cedidas a El Periódico

El puente sobre el Erjas

El proyecto incluye un puente internacional sobre el río Erjas, que permitiría enlazar la EX-A1 con la red portuguesa y continuar hacia Castelo Branco. Técnicos de Extremadura y Portugal comenzaron en febrero de 2025 los trabajos para analizar esta infraestructura y dejaron para posteriores encuentros cuestiones como su financiación y el acuerdo entre los dos países.

La necesidad de construir el puente añade una dimensión internacional a una carretera de titularidad autonómica. La Junta mantiene que no tendría sentido completar únicamente el recorrido extremeño sin garantizar al mismo tiempo la continuidad del trazado portugués.

ATE y MSU-Norte defienden que la actuación permitiría completar un nuevo corredor entre Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura y la región portuguesa de Beira Baixa. La plataforma denomina al proyecto la "autovía de la esperanza" por el impacto que, a su juicio, podría tener sobre la actividad económica, el turismo y la lucha contra la despoblación.

Críticas al reparto de las inversiones

El comunicado reclama también mayor equidad territorial en la distribución de las inversiones públicas. La organización sostiene que el norte extremeño reúne alrededor de 225.000 habitantes y considera que esta parte de la comunidad no recibe una atención proporcional en materia de infraestructuras estratégicas.

ATE y MSU-Norte cifran en más de 1.050 millones de euros las inversiones de la Junta y del Gobierno central en Badajoz, Cáceres y Mérida, aunque la nota no desglosa las actuaciones incluidas, el periodo contabilizado ni la fuente utilizada para obtener esa cantidad.

La plataforma rechaza lo que denomina una "Extremadura hemipléjica", expresión con la que critica la concentración de grandes proyectos en las principales ciudades y reclama nuevas oportunidades para las comarcas situadas al norte, sur, este y oeste de la región.

Presión hasta el comienzo de las obras

El colectivo considera insuficientes los anuncios y pide que la reunión prevista para septiembre concluya con un calendario verificable, compromisos presupuestarios y una distribución concreta de responsabilidades entre la Junta, el Gobierno de España y las autoridades portuguesas.

"No pararemos hasta escuchar el ruido de las máquinas", concluye Francisco Martín. La plataforma pretende mantener así la presión social e institucional hasta que la prolongación de la EX-A1 supere la fase de planificación y comiencen las primeras obras entre Moraleja y la frontera portuguesa.