Ampliar Capellanías, asfaltar el campus o saldar la deuda de Ifeca: Cáceres moviliza 4,6 millones de su remanente

La ampliación del polígono industrial de Capellanías, el asfaltado del campus de la Universidad de Extremadura, abonar la deuda de la comunidad de vecinos de la calle Río Vístula, comprar dos vehículos para la Policía Local (entre ellos el de atestados) o saldar la deuda de la Institución Ferial de Cáceres. Estas son solo algunas de las inversiones que el ayuntamiento ha aprobado en la mañana de este martes en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas por un valor total cercano a los 4,6 millones de euros. El concejal del ramo, Ángel Orgaz, ha señalado que son inversiones y actuaciones estratégicas en la ciudad, así como el refuerzo de servicios públicos y el impulso del desarrollo económico, social, deportivo y cultural de la ciudad.

Orgaz ha explicado que "estas medidas responden a la voluntad del equipo de Gobierno de poner los recursos municipales al servicio de las necesidades de la ciudad, acelerando inversiones que no pueden esperar y aprovechando la buena situación económica del ayuntamiento para seguir mejorando Cáceres".

Un instante de la Comisión de Economía. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El expediente de mayor cuantía corresponde a un suplemento de crédito por valor de 1.584.531,58 euros que permitirá avanzar en la adquisición del suelo necesario para la ampliación del polígono industrial de Capellanías. Se trata de una inversión considerada estratégica para favorecer el crecimiento empresarial y facilitar la implantación de nuevas empresas en la ciudad. Con este dinero se prevé llegar al 100% de los terrenos necesarios mediante expropiaciones.

Campus

La comisión también ha dado el visto bueno a un crédito extraordinario de un millón de euros para la concesión de la subvención de un millón de euros a la Universidad de Extremadura, actuación que el expediente justifica por su interés público, económico y social. Sin embargo, según ha podido saber este diario, existe una deuda por parte de la UEx por impago del IBI y esta subvención está condicionada a ese pago.

Carlos Gil

También se van a destinar más de 25.000 euros para mejoras en la estufa fría en el Parque del Príncipe (concretamente en la pasarela en altura, que está visiblemente deteriorada), 50.000 a la elaboración de un Plan Local de Juventud, 130.000 euros en reformas en el cementerio municipal, una subvención de 70.000 euros al Cáceres CB e inversiones de unos 28.000 euros en las casas de cultura La Cañada y Santa Lucía.

Vehículos para la Policía Local

También se contempla la adquisición de dos nuevos vehículos para el Servicio de Infraestructuras (90.000 euros), uno para el servicio de edificación (25.000 euros) y otros dos para la Policía Local (120.000 euros), entre los que se incluye uno para atestados y otro para señalización y transporte de material educativo.

También se ha aprobado la relación de operaciones pendientes de aplicación por un importe total de 195.140 euros, entre las que figuran facturas de empresas externas que no se han pasado al cobro en el año de emisión. También se encuentra en esta cuantía una partida de 40.940 euros que se va a abonar a la comunidad de vecinos de Río Vístula, 8, correspondientes a los pisos propiedad del consistorio en el plazo comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025.

Ifeca

Además, la Comisión ha puesto al día la situación de la Institución Ferial de Cáceres. Por un lado, se van a aportar 16.000 euros al Consorcio por la celebración de la Feria del Libro y de la Feria Agroalimentaria durante San Fernando. Y por otro, se otorgarán otros 130.181 euros para saldar las deudas de sueldos y seguridad social derivados de la reciente gestión.

Por último, se han aprobado la modificación del acuerdo regulador del precio público de los programas deportivos municipales para ampliar las bonificaciones destinadas a las familias numerosas. Hasta ahora, el descuento del 50% únicamente se aplicaba a las Escuelas Deportivas. Con la modificación propuesta, también se extenderá a las Actividades Deportivas Grupales, permitiendo que todas las personas pertenecientes a familias numerosas puedan beneficiarse de ella con independencia de su edad y del programa en el que participen. El coste estimado es de 6.719 euros.

Fotogalería | Así se celebró la clausura de las escuelas deportivas de Cáceres / Sergio Vela

Cabe destacar que la mayoría de los puntos se han aprobado con los votos a favor de PP y Vox y las abstenciones de PSOE y Unidas Podemos, aunque hay excepciones. Por ejemplo, en el expediente relativo al suelo industrial los dos partidos de izquierda han votado en contra.