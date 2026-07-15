Festival de Teatro Clásico de Alcántara: la histórica 40ª edición está a punto de comenzar

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara afronta la recta final de los preparativos para una de las ediciones más significativas de su trayectoria. Del 1 al 9 de agosto, el certamen celebrará su 40ª edición con una programación conmemorativa que reunirá grandes producciones nacionales, homenajes a quienes han construido su historia y una amplia oferta de actividades culturales que volverán a convertir a la localidad cacereña en la capital rural del teatro.

Cuatro décadas después de su nacimiento, el festival se consolida como uno de los referentes culturales de Extremadura y del panorama nacional del teatro clásico. Durante nueve días, el Conventual de San Benito volverá a ser el escenario principal de un encuentro que ha logrado acercar las artes escénicas al medio rural, poniendo en valor el patrimonio histórico como espacio de creación y convirtiendo la cultura en un motor de desarrollo para el territorio.

Una programación con sello nacional

La programación principal reunirá a destacados nombres de la escena española. Rafael Álvarez El Brujo será el encargado de inaugurar el festival con La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús, una versión adaptada especialmente para esta edición conmemorativa. También llegará Casa con dos puertas, mala es de guardar, de la compañía extremeña Verbo Producciones; Farra, galardonada con el Premio Max 2025 al Mejor Espectáculo Musical y coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Lucas Escobedo; y, como cierre del certamen, Doña Francisquita, que supondrá el regreso de la zarzuela al escenario principal, recuperando un género que estuvo presente en los primeros años del festival.

Rafael Álvarez El Brujo. / Cedida

Más allá de las representaciones del Conventual, el municipio volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre gracias al 'Festival Off', una programación gratuita que llenará calles y plazas con propuestas para todos los públicos. Entre ellas destaca el estreno de La Carreta de la Fantasía, junto a espectáculos de teatro de calle, pasacalles, talleres, un mercado artesanal y gastronómico y diversas actividades participativas.

La celebración del 40º aniversario será también una oportunidad para reconocer a las personas que han contribuido al crecimiento del certamen desde sus inicios. La organización prepara varios homenajes a figuras clave de estas cuatro décadas, además de una conferencia especial dedicada a repasar la evolución del festival y su legado cultural, con la participación de protagonistas de su historia.

Tradición, patrimonio y futuro

La edición volverá a apostar por el equilibrio entre tradición e innovación, reforzando el apoyo a las compañías extremeñas y manteniendo su compromiso con un modelo cultural que convierte el patrimonio monumental de Alcántara en un espacio escénico de referencia.

A poco más de dos semanas para el inicio de la programación, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara encara la cuenta atrás para una edición que aspira a convertirse en una de las más memorables de su historia. Cuarenta años después de su primera representación, el certamen volverá a levantar el telón para celebrar el teatro, la cultura y la capacidad de las artes escénicas para seguir reuniendo al público en un entorno patrimonial único.